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Российские Ил-76 доставят БМП-2М на военную базу в Таджикистан
Российские Ил-76 доставят БМП-2М на военную базу в Таджикистан - РИА Новости, 22.07.2021
Российские Ил-76 доставят БМП-2М на военную базу в Таджикистан
Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу РФ в Таджикистан для участия в совместных учениях воинских контингентов России, Узбекистана и... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T09:09
2021-07-22T09:09
россия
бмп-2м
центральный военный округ
доха
узбекистан
талибан
безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу РФ в Таджикистан для участия в совместных учениях воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, сообщает в четверг Центральный военный округ (ЦВО)."Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане", - говорится в сообщении.Партия из 17-ти модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца июля взамен более ранних модификаций.БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.Модернизированные машины пехоты примут участие в совместном учении воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана в период с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Республики Таджикистан, уточняет ЦВО.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html
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россия, бмп-2м, центральный военный округ, доха, узбекистан, талибан, безопасность
09:09 22.07.2021
 
Российские Ил-76 доставят БМП-2М на военную базу в Таджикистан

Самолеты Ил-76 доставят БМП-2М на российскую военную базу в Таджикистан для участия в учениях

© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкСовместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана
Совместные учения 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Искандар Аминов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу РФ в Таджикистан для участия в совместных учениях воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, сообщает в четверг Центральный военный округ (ЦВО).
"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане", - говорится в сообщении.
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Партия из 17-ти модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца июля взамен более ранних модификаций.
БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 "Акведук", способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.
Модернизированные машины пехоты примут участие в совместном учении воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана в период с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области Республики Таджикистан, уточняет ЦВО.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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РоссияБМП-2МЦентральный военный округДохаУзбекистанТалибанБезопасность
 
 
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