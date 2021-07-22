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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210722/svyaschennik-1742388737.html
Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви
Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви - РИА Новости, 22.07.2021
Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви
Актер Иван Охлобыстин, отмечающий в среду свой 55-летний юбилей, не исключает, что может вернуться к священнослужению, но когда это произойдет, он не знает –... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T15:22
2021-07-22T15:25
культура
шоу-бизнес
религия и мировоззрение
русская православная церковь
вгик
иван охлобыстин
москва
тульская область
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин, отмечающий в среду свой 55-летний юбилей, не исключает, что может вернуться к священнослужению, но когда это произойдет, он не знает – "Господь должен дать распоряжение"."Так может произойти, но это, скорее всего, произойдет так же, как я стал священником – по воле Божией. Господь даст распоряжение, скорее всего, так", - сказал Охлобыстин, который является священником РПЦ, временно отстраненным от служения, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что был рукоположен в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) в Ташкентской епархии в 2001 году и на время оставил профессию актера, писал только сценарии для кино. Отец Иоанн служил в Москве в храме святителя Николая в Заяицком и в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В 2009 году на экраны вышел фильм "Царь" Павла Лунгина, в котором Охлобыстин сыграл шута, предварительно получив благословение РПЦ. В соцсетях его подвергли критике за лицедейство в священном сане."Я побоялся, что только появляющаяся среда соцсетей создаст ложное общественное мнение, нормальному человеку критиковать никого не хочется… Я поговорил тогда с патриархом Кириллом, и мы приняли решение, что самое разумное будет, пока я снимаюсь в кино, не служить", - пояснял он.Охлобыстин добавил, что причащается в алтаре как священнослужитель, но не имеет права служить литургию, отпускать грехи."Наверное, пока это правильно. Но за время моего неслужения я покрестил больше людей, чем за время служения. Там я все время был в храме, а здесь все время на съемочной площадке, а многие люди стесняются по-человечески уточнять что-то. А тут вроде свой коллега, поп бывший, как они считают, хотя я не бывший, поговорили-поговорили... и так покрестил многих – и детей, и взрослых", - рассказал актер.Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха "Поленово" в Тульской области, где его отец работал главврачом. В 1984 году поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Охлобыстин снимался в фильмах "Нога", "Царь", "ДМБ", "Даун-хаус", "Дом солнца", "Соловей-разбойник", в сериалах "Интерны", "Ростов", "Метод Фрейда" и многих других.
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культура, шоу-бизнес, русская православная церковь, вгик, иван охлобыстин, москва, тульская область
15:22 22.07.2021 (обновлено: 15:25 22.07.2021)
 

Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет. - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин, отмечающий в среду свой 55-летний юбилей, не исключает, что может вернуться к священнослужению, но когда это произойдет, он не знает – "Господь должен дать распоряжение".
"Так может произойти, но это, скорее всего, произойдет так же, как я стал священником – по воле Божией. Господь даст распоряжение, скорее всего, так", - сказал Охлобыстин, который является священником РПЦ, временно отстраненным от служения, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что был рукоположен в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) в Ташкентской епархии в 2001 году и на время оставил профессию актера, писал только сценарии для кино. Отец Иоанн служил в Москве в храме святителя Николая в Заяицком и в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В 2009 году на экраны вышел фильм "Царь" Павла Лунгина, в котором Охлобыстин сыграл шута, предварительно получив благословение РПЦ. В соцсетях его подвергли критике за лицедейство в священном сане.
"Я побоялся, что только появляющаяся среда соцсетей создаст ложное общественное мнение, нормальному человеку критиковать никого не хочется… Я поговорил тогда с патриархом Кириллом, и мы приняли решение, что самое разумное будет, пока я снимаюсь в кино, не служить", - пояснял он.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 13:02Религия и мировоззрение
Охлобыстин рассказал о церковном запрете участвовать в политике
Охлобыстин добавил, что причащается в алтаре как священнослужитель, но не имеет права служить литургию, отпускать грехи.
"Наверное, пока это правильно. Но за время моего неслужения я покрестил больше людей, чем за время служения. Там я все время был в храме, а здесь все время на съемочной площадке, а многие люди стесняются по-человечески уточнять что-то. А тут вроде свой коллега, поп бывший, как они считают, хотя я не бывший, поговорили-поговорили... и так покрестил многих – и детей, и взрослых", - рассказал актер.
Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха "Поленово" в Тульской области, где его отец работал главврачом. В 1984 году поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Охлобыстин снимался в фильмах "Нога", "Царь", "ДМБ", "Даун-хаус", "Дом солнца", "Соловей-разбойник", в сериалах "Интерны", "Ростов", "Метод Фрейда" и многих других.
 
Религия и мировоззрениеКультураШоу-бизнесРусская православная церковьВГИКИван ОхлобыстинМоскваТульская область
 
 
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