https://ria.ru/20210722/svyaschennik-1742388737.html

Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви

Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви - РИА Новости, 22.07.2021

Охлобыстин может вернуться к служению в Церкви

Актер Иван Охлобыстин, отмечающий в среду свой 55-летний юбилей, не исключает, что может вернуться к священнослужению, но когда это произойдет, он не знает –... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:22

2021-07-22T15:22

2021-07-22T15:25

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин, отмечающий в среду свой 55-летний юбилей, не исключает, что может вернуться к священнослужению, но когда это произойдет, он не знает – "Господь должен дать распоряжение"."Так может произойти, но это, скорее всего, произойдет так же, как я стал священником – по воле Божией. Господь даст распоряжение, скорее всего, так", - сказал Охлобыстин, который является священником РПЦ, временно отстраненным от служения, на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что был рукоположен в священники архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром (Икимом) в Ташкентской епархии в 2001 году и на время оставил профессию актера, писал только сценарии для кино. Отец Иоанн служил в Москве в храме святителя Николая в Заяицком и в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. В 2009 году на экраны вышел фильм "Царь" Павла Лунгина, в котором Охлобыстин сыграл шута, предварительно получив благословение РПЦ. В соцсетях его подвергли критике за лицедейство в священном сане."Я побоялся, что только появляющаяся среда соцсетей создаст ложное общественное мнение, нормальному человеку критиковать никого не хочется… Я поговорил тогда с патриархом Кириллом, и мы приняли решение, что самое разумное будет, пока я снимаюсь в кино, не служить", - пояснял он.Охлобыстин добавил, что причащается в алтаре как священнослужитель, но не имеет права служить литургию, отпускать грехи."Наверное, пока это правильно. Но за время моего неслужения я покрестил больше людей, чем за время служения. Там я все время был в храме, а здесь все время на съемочной площадке, а многие люди стесняются по-человечески уточнять что-то. А тут вроде свой коллега, поп бывший, как они считают, хотя я не бывший, поговорили-поговорили... и так покрестил многих – и детей, и взрослых", - рассказал актер.Охлобыстин родился 22 июля 1966 года в доме отдыха "Поленово" в Тульской области, где его отец работал главврачом. В 1984 году поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Охлобыстин снимался в фильмах "Нога", "Царь", "ДМБ", "Даун-хаус", "Дом солнца", "Соловей-разбойник", в сериалах "Интерны", "Ростов", "Метод Фрейда" и многих других.

https://ria.ru/20210222/okhlobystin-1598552153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, шоу-бизнес, русская православная церковь, вгик, иван охлобыстин, москва, тульская область