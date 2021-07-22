https://ria.ru/20210722/sud-1742309544.html

Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи - РИА Новости, 22.07.2021

Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний "Кировский" Льва Ковпака, следует из картотеки... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T06:20

2021-07-22T06:20

2021-07-22T07:02

лев ковпак

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госдума рф

свердловская область

происшествия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний "Кировский" Льва Ковпака, следует из картотеки арбитражных дел.В документе говорится, что арест наложили на счета и денежные средства парламентария, а также его жены Вероники Ковпак и отца — бизнесмена, совладельца сети магазинов "Кировский" Игоря Ковпака более чем на миллиард рублей.Решение суд вынес в рамках банкротного дела по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего "Продовольственной компании" Константина Маркова, который пытается привлечь Ковпаков к субсидиарной ответственности.Согласно определению об обеспечении иска, Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.

https://ria.ru/20210720/sud-1742005284.html

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лев ковпак, россия, госдума рф, свердловская область, происшествия