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Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи - РИА Новости, 22.07.2021
Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний "Кировский" Льва Ковпака, следует из картотеки... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T06:20
2021-07-22T07:02
лев ковпак
россия
госдума рф
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний "Кировский" Льва Ковпака, следует из картотеки арбитражных дел.В документе говорится, что арест наложили на счета и денежные средства парламентария, а также его жены Вероники Ковпак и отца — бизнесмена, совладельца сети магазинов "Кировский" Игоря Ковпака более чем на миллиард рублей.Решение суд вынес в рамках банкротного дела по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего "Продовольственной компании" Константина Маркова, который пытается привлечь Ковпаков к субсидиарной ответственности.Согласно определению об обеспечении иска, Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.
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лев ковпак, россия, госдума рф, свердловская область, происшествия
06:20 22.07.2021 (обновлено: 07:02 22.07.2021)
 
Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы Льва Ковпака и его семьи

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний "Кировский" Льва Ковпака, следует из картотеки арбитражных дел.
В документе говорится, что арест наложили на счета и денежные средства парламентария, а также его жены Вероники Ковпак и отца — бизнесмена, совладельца сети магазинов "Кировский" Игоря Ковпака более чем на миллиард рублей.
Решение суд вынес в рамках банкротного дела по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего "Продовольственной компании" Константина Маркова, который пытается привлечь Ковпаков к субсидиарной ответственности.
Согласно определению об обеспечении иска, Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Лев КовпакРоссияГосдума РФСвердловская областьПроисшествия
 
 
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