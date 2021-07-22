https://ria.ru/20210722/su-27-1742446528.html

Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой

Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой - РИА Новости, 22.07.2021

Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой

Истребитель Су-27 поднялся на перехват истребителя FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии, сообщил Национальный центр управления обороной России. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T21:43

2021-07-22T21:43

2021-07-22T22:01

россия

безопасность

в мире

балтийское море

су-27

германия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 поднялся на перехват истребителя FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии, сообщил Национальный центр управления обороной России.В четверг над акваторией Балтийского моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российским рубежам."Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — отметили в ведомстве.Су-27 сопроводил немецкий истребитель. После разворота иностранного военного самолета от рубежей России он благополучно вернулся на аэродром базирования."Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено", — сказано в сообщении.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/istrebitel-1741348880.html

россия

балтийское море

германия

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россия, безопасность, в мире, балтийское море, су-27, германия