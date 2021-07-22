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Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой
Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой - РИА Новости, 22.07.2021
Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой
Истребитель Су-27 поднялся на перехват истребителя FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии, сообщил Национальный центр управления обороной России. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T21:43
2021-07-22T21:43
2021-07-22T22:01
россия
безопасность
в мире
балтийское море
су-27
германия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 поднялся на перехват истребителя FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии, сообщил Национальный центр управления обороной России.В четверг над акваторией Балтийского моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российским рубежам."Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — отметили в ведомстве.Су-27 сопроводил немецкий истребитель. После разворота иностранного военного самолета от рубежей России он благополучно вернулся на аэродром базирования."Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено", — сказано в сообщении.В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/istrebitel-1741348880.html
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россия, безопасность, в мире, балтийское море, су-27, германия
21:43 22.07.2021 (обновлено: 22:01 22.07.2021)
Су-27 сопроводил немецкий истребитель над Балтикой
Су-27 сопроводил немецкий истребитель FGR.4 "Тайфун" над Балтикой
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Истребитель Су-27
поднялся на перехват истребителя FGR.4 "Тайфун" ВВС Германии
, сообщил Национальный центр управления обороной России
.
В четверг над акваторией Балтийского моря обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российским рубежам.
"Для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — отметили в ведомстве.
Су-27 сопроводил немецкий истребитель. После разворота иностранного военного самолета от рубежей России он благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено", — сказано в сообщении.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции нет.