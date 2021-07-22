https://ria.ru/20210722/strizhi-1742356860.html
"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах
"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах - РИА Новости, 22.07.2021
"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах
Пилотажная группа "Стрижи" впервые будет выступать на МАКС-2021 "девяткой", то есть девятью самолётами, при этом будут демонстрироваться новые перестроения в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:47
2021-07-22T12:47
2021-07-22T12:47
макс-2021
стрижи (пилотажная группа)
миг-29
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жуковский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 22 июл – РИА Новости. Пилотажная группа "Стрижи" впервые будет выступать на МАКС-2021 "девяткой", то есть девятью самолётами, при этом будут демонстрироваться новые перестроения в группе, сообщил в четверг журналистам командир "Стрижей" полковник Сергей Осяйкин.На предыдущих авиасалонах группа выступала в составе шести самолётов МиГ-29. Новая программа посвящена 30-летию создания пилотажной группы "Стрижи"."Впервые в этом году мы будем выступать "девяткой", это совершенно новая программа, все перестроения также будут выполнены впервые", - сказал Осяйкин.Если раньше самолеты для перестроения "уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь мы все перестроения выполняем на глазах у публики", отметил офицер."И это очень сложно и должно быть красиво", - сказал командир.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210515/aviashou-1732418535.html
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макс-2021, стрижи (пилотажная группа), миг-29, московская область (подмосковье), жуковский
"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах
Пилотажная группа "Стрижи" анонсировала выступление на МАКС-2021 на девяти самолетах МиГ-29