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"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах
"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах - РИА Новости, 22.07.2021
"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах
Пилотажная группа "Стрижи" впервые будет выступать на МАКС-2021 "девяткой", то есть девятью самолётами, при этом будут демонстрироваться новые перестроения в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:47
2021-07-22T12:47
макс-2021
стрижи (пилотажная группа)
миг-29
московская область (подмосковье)
жуковский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 22 июл – РИА Новости. Пилотажная группа "Стрижи" впервые будет выступать на МАКС-2021 "девяткой", то есть девятью самолётами, при этом будут демонстрироваться новые перестроения в группе, сообщил в четверг журналистам командир "Стрижей" полковник Сергей Осяйкин.На предыдущих авиасалонах группа выступала в составе шести самолётов МиГ-29. Новая программа посвящена 30-летию создания пилотажной группы "Стрижи"."Впервые в этом году мы будем выступать "девяткой", это совершенно новая программа, все перестроения также будут выполнены впервые", - сказал Осяйкин.Если раньше самолеты для перестроения "уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь мы все перестроения выполняем на глазах у публики", отметил офицер."И это очень сложно и должно быть красиво", - сказал командир.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210515/aviashou-1732418535.html
https://ria.ru/20210720/maks-1742092326.html
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макс-2021, стрижи (пилотажная группа), миг-29, московская область (подмосковье), жуковский
12:47 22.07.2021
 
"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах

Пилотажная группа "Стрижи" анонсировала выступление на МАКС-2021 на девяти самолетах МиГ-29

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 пилотажной группы ВКС "Стрижи" выполняют демонстрационные полет над аэродромом "Кубинка".
Истребители МиГ-29 пилотажной группы ВКС Стрижи выполняют демонстрационные полет над аэродромом Кубинка. - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 22 июл – РИА Новости. Пилотажная группа "Стрижи" впервые будет выступать на МАКС-2021 "девяткой", то есть девятью самолётами, при этом будут демонстрироваться новые перестроения в группе, сообщил в четверг журналистам командир "Стрижей" полковник Сергей Осяйкин.
На предыдущих авиасалонах группа выступала в составе шести самолётов МиГ-29. Новая программа посвящена 30-летию создания пилотажной группы "Стрижи".
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Авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей"
"Впервые в этом году мы будем выступать "девяткой", это совершенно новая программа, все перестроения также будут выполнены впервые", - сказал Осяйкин.
Если раньше самолеты для перестроения "уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь мы все перестроения выполняем на глазах у публики", отметил офицер.
"И это очень сложно и должно быть красиво", - сказал командир.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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20 июля, 19:15
Новый "стелс", QR-коды и малая авиация: чем удивил МАКС-2021
 
МАКС-2021Стрижи (пилотажная группа)МиГ-29Московская область (Подмосковье)Жуковский
 
 
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