https://ria.ru/20210722/strizhi-1742356860.html

"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах

"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах - РИА Новости, 22.07.2021

"Стрижи" на МАКС-2021 впервые выступят сразу на девяти самолетах

Пилотажная группа "Стрижи" впервые будет выступать на МАКС-2021 "девяткой", то есть девятью самолётами, при этом будут демонстрироваться новые перестроения в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:47

2021-07-22T12:47

2021-07-22T12:47

макс-2021

стрижи (пилотажная группа)

миг-29

московская область (подмосковье)

жуковский

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 22 июл – РИА Новости. Пилотажная группа "Стрижи" впервые будет выступать на МАКС-2021 "девяткой", то есть девятью самолётами, при этом будут демонстрироваться новые перестроения в группе, сообщил в четверг журналистам командир "Стрижей" полковник Сергей Осяйкин.На предыдущих авиасалонах группа выступала в составе шести самолётов МиГ-29. Новая программа посвящена 30-летию создания пилотажной группы "Стрижи"."Впервые в этом году мы будем выступать "девяткой", это совершенно новая программа, все перестроения также будут выполнены впервые", - сказал Осяйкин.Если раньше самолеты для перестроения "уходили за горизонт и потом возвращались, то теперь мы все перестроения выполняем на глазах у публики", отметил офицер."И это очень сложно и должно быть красиво", - сказал командир.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210515/aviashou-1732418535.html

https://ria.ru/20210720/maks-1742092326.html

московская область (подмосковье)

жуковский

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макс-2021, стрижи (пилотажная группа), миг-29, московская область (подмосковье), жуковский