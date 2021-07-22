https://ria.ru/20210722/starenie-1742300990.html

Врач предупредил об опасном последствии COVID-19

Врач предупредил об опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021

Врач предупредил об опасном последствии COVID-19

Коронавирус, попадая в организм человека, способен запустить процесс преждевременного старения, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T00:27

2021-07-22T00:27

2021-07-22T00:27

эркин шамсиев

коронавирус covid-19

здоровье

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084674_0:93:2871:1708_1920x0_80_0_0_81306aaeca1f9441699d07c4a5d106e7.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус, попадая в организм человека, способен запустить процесс преждевременного старения, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга, подчеркнув, что для предотвращения процесса необходимо улучшать качество жизни: заниматься спортом, правильно питаться и поменьше нервничать.Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году.Он пояснил, что при поражении легких в организме человека нарушается газообмен, а, следовательно, процесс доставки кислорода к мозгу. Перенесшие болезнь пациенты часто жалуются на энцефалопатию – заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции."Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - добавил Шамсиев.По его словам, человеку, который перенес коронавирус, обязательно надо укреплять ослабленный иммунитет."Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов. Иными словами - самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", - заключил Шамсиев.

https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742300852.html

https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742127361.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эркин шамсиев, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество