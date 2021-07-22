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Врач предупредил об опасном последствии COVID-19
Врач предупредил об опасном последствии COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2021
Врач предупредил об опасном последствии COVID-19
Коронавирус, попадая в организм человека, способен запустить процесс преждевременного старения, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:27
2021-07-22T00:27
эркин шамсиев
коронавирус covid-19
здоровье
москва
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус, попадая в организм человека, способен запустить процесс преждевременного старения, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга, подчеркнув, что для предотвращения процесса необходимо улучшать качество жизни: заниматься спортом, правильно питаться и поменьше нервничать.Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году.Он пояснил, что при поражении легких в организме человека нарушается газообмен, а, следовательно, процесс доставки кислорода к мозгу. Перенесшие болезнь пациенты часто жалуются на энцефалопатию – заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции."Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - добавил Шамсиев.По его словам, человеку, который перенес коронавирус, обязательно надо укреплять ослабленный иммунитет."Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов. Иными словами - самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", - заключил Шамсиев.
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742300852.html
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эркин шамсиев, коронавирус covid-19, здоровье, москва, общество
00:27 22.07.2021
 
Врач предупредил об опасном последствии COVID-19

Невролог Эркин Шамсиев рассказал, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус, попадая в организм человека, способен запустить процесс преждевременного старения, рассказал РИА Новости невролог Эркин Шамсиев во Всемирный день мозга, подчеркнув, что для предотвращения процесса необходимо улучшать качество жизни: заниматься спортом, правильно питаться и поменьше нервничать.
Всемирный день мозга ежегодно отмечается 22 июля. Праздник учредила Всемирная федерация неврологии в 2014 году.
"К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни - зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, - так и с естественным влиянием вируса на организм", - сказал Шамсиев.
Он пояснил, что при поражении легких в организме человека нарушается газообмен, а, следовательно, процесс доставки кислорода к мозгу. Перенесшие болезнь пациенты часто жалуются на энцефалопатию – заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции.
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"Пациенты, которые попадают в ковидные центры, часто жалуются на головную боль, головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Почему теряется обоняние? За обоняние у нас отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге", - добавил Шамсиев.
По его словам, человеку, который перенес коронавирус, обязательно надо укреплять ослабленный иммунитет.
"Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов. Иными словами - самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", - заключил Шамсиев.
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Эркин ШамсиевКоронавирус COVID-19ЗдоровьеМоскваОбщество
 
 
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