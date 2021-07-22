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Духовник олимпийской сборной РФ не сможет посещать соревнования в Токио
Духовник олимпийской сборной РФ не сможет посещать соревнования в Токио - РИА Новости, 22.07.2021
Духовник олимпийской сборной РФ не сможет посещать соревнования в Токио
Духовник олимпийской сборной РФ протоиерей Андрей Алексеев накануне открытия Олимпийских игр в Токио рассказал в интервью РИА Новости, что у него не будет... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:16
2021-07-22T16:16
2021-07-22T16:18
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной РФ протоиерей Андрей Алексеев накануне открытия Олимпийских игр в Токио рассказал в интервью РИА Новости, что у него не будет возможности посещать соревнования из-за мер предосторожности, введенных для борьбы с пандемией коронавируса."Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на привычный порядок прохождения игр. Появились определенные проверочные процедуры, требующие дополнительного времени. Также, по всей видимости, у нас не будет возможности посещать соревнования, поскольку ни зрители, ни даже коллеги выступающих спортсменов по сборной на трибуны допускаться не будут", - сказал протоиерей.Тем не менее, отметил Алексеев, возможность совершать богослужения в Олимпийской деревне есть. "Я очень благодарен руководству Олимпийского комитета России, создавшему все условия и окружившему всех нас такой заботой для того, чтобы каждый на своем месте мог потрудиться и поддержать спортсменов", - добавил он.Олимпийские игры начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. В Токио российские спортсмены будут выступать под названием команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee) в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), они также не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
https://ria.ru/20210722/alekseev-1742378941.html
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религия, россия, всемирное антидопинговое агентство (wada), легкая атлетика, русская православная церковь, токио, олимпийские игры, спорт