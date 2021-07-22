Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210722/sorevnovaniya-1742397564.html
Духовник олимпийской сборной РФ не сможет посещать соревнования в Токио
Духовник олимпийской сборной РФ не сможет посещать соревнования в Токио - РИА Новости, 22.07.2021
Духовник олимпийской сборной РФ не сможет посещать соревнования в Токио
Духовник олимпийской сборной РФ протоиерей Андрей Алексеев накануне открытия Олимпийских игр в Токио рассказал в интервью РИА Новости, что у него не будет... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:16
2021-07-22T16:18
религия и мировоззрение
религия
россия
всемирное антидопинговое агентство (wada)
легкая атлетика
русская православная церковь
токио
олимпийские игры
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742218646_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_6fdb06cc317575157287903cb6df6ff7.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной РФ протоиерей Андрей Алексеев накануне открытия Олимпийских игр в Токио рассказал в интервью РИА Новости, что у него не будет возможности посещать соревнования из-за мер предосторожности, введенных для борьбы с пандемией коронавируса."Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на привычный порядок прохождения игр. Появились определенные проверочные процедуры, требующие дополнительного времени. Также, по всей видимости, у нас не будет возможности посещать соревнования, поскольку ни зрители, ни даже коллеги выступающих спортсменов по сборной на трибуны допускаться не будут", - сказал протоиерей.Тем не менее, отметил Алексеев, возможность совершать богослужения в Олимпийской деревне есть. "Я очень благодарен руководству Олимпийского комитета России, создавшему все условия и окружившему всех нас такой заботой для того, чтобы каждый на своем месте мог потрудиться и поддержать спортсменов", - добавил он.Олимпийские игры начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. В Токио российские спортсмены будут выступать под названием команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee) в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), они также не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
https://ria.ru/20210722/alekseev-1742378941.html
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742218646_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3cf1d4276c65eac64efa03225fd6937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, всемирное антидопинговое агентство (wada), легкая атлетика, русская православная церковь, токио, олимпийские игры, спорт
16:16 22.07.2021 (обновлено: 16:18 22.07.2021)
 

Духовник олимпийской сборной РФ не сможет посещать соревнования в Токио

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУказатель, ведущий в зону тестирования на COVID-19 в аэропорту Токио
Указатель, ведущий в зону тестирования на COVID-19 в аэропорту Токио - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Духовник олимпийской сборной РФ протоиерей Андрей Алексеев накануне открытия Олимпийских игр в Токио рассказал в интервью РИА Новости, что у него не будет возможности посещать соревнования из-за мер предосторожности, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.
"Эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на привычный порядок прохождения игр. Появились определенные проверочные процедуры, требующие дополнительного времени. Также, по всей видимости, у нас не будет возможности посещать соревнования, поскольку ни зрители, ни даже коллеги выступающих спортсменов по сборной на трибуны допускаться не будут", - сказал протоиерей.
Тем не менее, отметил Алексеев, возможность совершать богослужения в Олимпийской деревне есть. "Я очень благодарен руководству Олимпийского комитета России, создавшему все условия и окружившему всех нас такой заботой для того, чтобы каждый на своем месте мог потрудиться и поддержать спортсменов", - добавил он.
Олимпийские игры начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. В Токио российские спортсмены будут выступать под названием команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee) в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), они также не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
Духовный наставник олимпийской сборной России, протоиерей Андрей Алексеев - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 16:00Религия и мировоззрение
Духовник сборной РФ в Токио: иностранным спортсменам понравится моя идея
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Легкая атлетикаРусская православная церковьТокиоОлимпийские игрыСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния