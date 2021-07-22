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В Сочи пляжи закрыты для купания из-за штормового предупреждения
В Сочи пляжи закрыты для купания из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 22.07.2021
В Сочи пляжи закрыты для купания из-за штормового предупреждения
Пляжи в Сочи закрыты для купания. Синоптики объявили штормовое предупреждение, прогнозируют сильные дожди и смерчи до 23 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:44
2021-07-22T17:44
2021-07-22T17:44
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СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Пляжи в Сочи закрыты для купания. Синоптики объявили штормовое предупреждение, прогнозируют сильные дожди и смерчи до 23 июля, сообщает пресс-служба администрации города."На пляжных территориях дежурят спасатели, которые предупреждают туристов о запрете на купание в море во время шторма", — говорится в сообщении.Отмечается, что коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.За уровнем воды в реках наблюдают районные администрации.
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погода, пляжи, туризм, новости - туризм, сочи
В Сочи пляжи закрыты для купания из-за штормового предупреждения
В Сочи закрыли пляжи из-за штормового предупреждения, сильных дождей и опасности смерчей
СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Пляжи в Сочи закрыты для купания. Синоптики объявили штормовое предупреждение, прогнозируют сильные дожди и смерчи до 23 июля, сообщает пресс-служба администрации города.
"На пляжных территориях дежурят спасатели, которые предупреждают туристов о запрете на купание в море во время шторма", — говорится в сообщении.
Отмечается, что коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.
За уровнем воды в реках наблюдают районные администрации.