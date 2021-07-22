https://ria.ru/20210722/sochi-1742412000.html

В Сочи пляжи закрыты для купания из-за штормового предупреждения

В Сочи пляжи закрыты для купания из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 22.07.2021

В Сочи пляжи закрыты для купания из-за штормового предупреждения

Пляжи в Сочи закрыты для купания. Синоптики объявили штормовое предупреждение, прогнозируют сильные дожди и смерчи до 23 июля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:44

2021-07-22T17:44

2021-07-22T17:44

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СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. Пляжи в Сочи закрыты для купания. Синоптики объявили штормовое предупреждение, прогнозируют сильные дожди и смерчи до 23 июля, сообщает пресс-служба администрации города."На пляжных территориях дежурят спасатели, которые предупреждают туристов о запрете на купание в море во время шторма", — говорится в сообщении.Отмечается, что коммунальные и городские службы переведены в усиленный режим работы.За уровнем воды в реках наблюдают районные администрации.

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

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