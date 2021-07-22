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В Тульской области проверят сообщения об убийстве бездомного пса
В Тульской области проверят сообщения об убийстве бездомного пса - РИА Новости, 22.07.2021
В Тульской области проверят сообщения об убийстве бездомного пса
В Тульской области полиция проверяет информацию о том, что местный житель убил бездомного пса, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:17
2021-07-22T20:24
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Тульской области полиция проверяет информацию о том, что местный житель убил бездомного пса, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.В группе "Ясногорск" в социальной сети "ВКонтакте" появилась запись о том, что полтора месяца назад в деревне Верхнее Красино Ясногорского района появился бездомный пес. Как отмечается в сообщении, он был спокойным и добрым, его полюбила вся деревня, местные жители подкармливали собаку. Согласно записи, женщина из соседнего села попросила знакомого убить пса за самогон, а некоторые люди видели, как мужчина задушил животное.Собеседник агентства рассказал, что информацию из соцсетей зарегистрировали в отделе МВД России по Ясногорскому району."Проводится процессуальная проверка", — сказал представитель УМВД.Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), тульская область, происшествия
19:17 22.07.2021 (обновлено: 20:24 22.07.2021)
 
В Тульской области проверят сообщения об убийстве бездомного пса

Полиция проверит информацию из соцсетей, что житель Тульской области убил бездомного пса

© Pixabay / Sabrinasfotos Собака
Собака - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Pixabay / Sabrinasfotos
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Тульской области полиция проверяет информацию о том, что местный житель убил бездомного пса, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В группе "Ясногорск" в социальной сети "ВКонтакте" появилась запись о том, что полтора месяца назад в деревне Верхнее Красино Ясногорского района появился бездомный пес. Как отмечается в сообщении, он был спокойным и добрым, его полюбила вся деревня, местные жители подкармливали собаку. Согласно записи, женщина из соседнего села попросила знакомого убить пса за самогон, а некоторые люди видели, как мужчина задушил животное.
Собеседник агентства рассказал, что информацию из соцсетей зарегистрировали в отделе МВД России по Ясногорскому району.
"Проводится процессуальная проверка", — сказал представитель УМВД.
Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
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