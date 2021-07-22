https://ria.ru/20210722/sobaka-1742431098.html

В Тульской области проверят сообщения об убийстве бездомного пса

В Тульской области проверят сообщения об убийстве бездомного пса - РИА Новости, 22.07.2021

В Тульской области проверят сообщения об убийстве бездомного пса

В Тульской области полиция проверяет информацию о том, что местный житель убил бездомного пса, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:17

2021-07-22T19:17

2021-07-22T20:24

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Тульской области полиция проверяет информацию о том, что местный житель убил бездомного пса, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.В группе "Ясногорск" в социальной сети "ВКонтакте" появилась запись о том, что полтора месяца назад в деревне Верхнее Красино Ясногорского района появился бездомный пес. Как отмечается в сообщении, он был спокойным и добрым, его полюбила вся деревня, местные жители подкармливали собаку. Согласно записи, женщина из соседнего села попросила знакомого убить пса за самогон, а некоторые люди видели, как мужчина задушил животное.Собеседник агентства рассказал, что информацию из соцсетей зарегистрировали в отделе МВД России по Ясногорскому району."Проводится процессуальная проверка", — сказал представитель УМВД.Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210629/sobaka-1739128741.html

тульская область

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), тульская область, происшествия