https://ria.ru/20210722/smi-1742421354.html
Захарова прокомментировала призывы блокировать Sputnik в Чехии
Захарова прокомментировала призывы блокировать Sputnik в Чехии - РИА Новости, 22.07.2021
Захарова прокомментировала призывы блокировать Sputnik в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв чешской журналистки разорвать дипотношения с Россией и заблокировать Sputnik, заявила,... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T18:13
2021-07-22T18:13
2021-07-22T20:49
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв чешской журналистки разорвать дипотношения с Россией и заблокировать Sputnik, заявила, что такие вопросы решаются властями, и подчеркнула, что дискриминация российских СМИ не останется без ответа.На сайте чешского портала Forum24 19 июля была опубликована статья шеф-редактора Йоганы Говорковой, где она предлагает закрыть российское посольство в Чехии и заблокировать сайт Sputnik "по примеру Литвы и других стран"."Что касается ее призывов к разрыву дипотношений, мне кажется, что это решается другими институтами власти суверенного государства", — сказала Захарова на брифинге.Говоря о призыве заблокировать Sputnik в Чехии, Захарова напомнила о журналистской солидарности, согласно которой представители этой профессии должны друг друга поддерживать."В данном случае здесь нарушена журналистская этика, это во-первых. Во-вторых, какая-то очень воинственная риторика", — отметила Захарова."В Москве, в России работают чешские журналисты, работают на тех же основаниях, на которых работают не только другие зарубежные журналисты, но и российские журналисты, пользуются всеми возможностями, которые дает российское законодательство сотрудникам СМИ, регулярно выступают на телевидении. Я никогда не слышала, чтобы они сталкивались с какими-то трудностями, не было призывов со стороны российских журналистов закрыть, выгнать, прекратить работу чешских СМИ. С другой стороны, наверное, вам известно, что когда дискриминации на территории других стран подвергаются российские журналисты, мы отвечаем соответствующим образом", — подчеркнула Захарова.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД России назвали мракобесием препятствование работе российских СМИ в странах ЕС.
https://ria.ru/20210714/rt-1741299349.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, мария захарова, sputnik, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, в мире
18:13 22.07.2021 (обновлено: 20:49 22.07.2021)
Захарова прокомментировала призывы блокировать Sputnik в Чехии
Официальный представитель МИД Захарова: дискриминация журналистов и СМИ не останется без ответа
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя призыв чешской журналистки разорвать дипотношения с Россией и заблокировать Sputnik, заявила, что такие вопросы решаются властями, и подчеркнула, что дискриминация российских СМИ не останется без ответа.
На сайте чешского портала Forum24 19 июля была опубликована статья шеф-редактора Йоганы Говорковой, где она предлагает закрыть российское посольство в Чехии и заблокировать сайт Sputnik "по примеру Литвы и других стран".
"Что касается ее призывов к разрыву дипотношений, мне кажется, что это решается другими институтами власти суверенного государства", — сказала Захарова на брифинге.
Говоря о призыве заблокировать Sputnik в Чехии, Захарова напомнила о журналистской солидарности, согласно которой представители этой профессии должны друг друга поддерживать.
"В данном случае здесь нарушена журналистская этика, это во-первых. Во-вторых, какая-то очень воинственная риторика", — отметила Захарова.
"В Москве, в России работают чешские журналисты, работают на тех же основаниях, на которых работают не только другие зарубежные журналисты, но и российские журналисты, пользуются всеми возможностями, которые дает российское законодательство сотрудникам СМИ, регулярно выступают на телевидении. Я никогда не слышала, чтобы они сталкивались с какими-то трудностями, не было призывов со стороны российских журналистов закрыть, выгнать, прекратить работу чешских СМИ. С другой стороны, наверное, вам известно, что когда дискриминации на территории других стран подвергаются российские журналисты, мы отвечаем соответствующим образом", — подчеркнула Захарова.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В МИД России
назвали мракобесием препятствование работе российских СМИ в странах ЕС.