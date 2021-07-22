Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи

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Мощный смерч прошел утром 22 июля у берегов Сочи. Водяной столб образовался в море и вскоре рассыпался. Отдыхающие и местные жители успели заснять явление природы на видео. В городе объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер и смерчи. Возможны резкие подъемы уровня воды.