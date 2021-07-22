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Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи - РИА Новости, 22.07.2021
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи
Мощный смерч прошел утром 22 июля у берегов Сочи. Водяной столб образовался в море и вскоре рассыпался. Отдыхающие и местные жители успели заснять явление природы на видео. В городе объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер и смерчи. Возможны резкие подъемы уровня воды.
2021-07-22T14:47
2021-07-22T14:47
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи
Мощный смерч прошел утром 22 июля у берегов Сочи. Водяной столб образовался в море и вскоре рассыпался. Отдыхающие и местные жители успели заснять явление природы на видео. В городе объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер и смерчи. Возможны резкие подъемы уровня воды.
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сочи, краснодарский край, видео
Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи
Мощный смерч прошел утром 22 июля у берегов Сочи. Водяной столб образовался в море и вскоре рассыпался. Отдыхающие и местные жители успели заснять явление природы на видео. В городе объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер и смерчи. Возможны резкие подъемы уровня воды.
2021-07-22T14:47
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14:47 22.07.2021
 

Смерч в Черном море: огромный водяной столб прошел рядом с берегом в Сочи

Читать ria.ru в
Мощный смерч прошел утром 22 июля у берегов Сочи. Водяной столб образовался в море и вскоре рассыпался. Отдыхающие и местные жители успели заснять явление природы на видео. В городе объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие два дня ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер и смерчи. Возможны резкие подъемы уровня воды.
 
СочиКраснодарский край
 
 
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