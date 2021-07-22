https://ria.ru/20210722/sitimobil-1742387560.html

"Ситимобил" оштрафовали за обман пассажиров

"Ситимобил" оштрафовали за обман пассажиров - РИА Новости, 22.07.2021

"Ситимобил" оштрафовали за обман пассажиров

В Подмосковье оштрафовали "Ситимобил" на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T15:15

2021-07-22T15:15

2021-07-22T15:15

россия

ситимобил

авто

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

такси

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Подмосковье оштрафовали "Ситимобил" на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области."По нашим материалам проверок, которые мы передали в Роспотребнадзор Московской области, оштрафовали агрегатор такси "Ситимобил" на 100 тысяч рублей за обман потребителей", - следует из сообщения.Отмечается, что в ходе рейдов были выявлены автомобили такси, подключенные к агрегатору, работавшие без разрешений и с нарушениями проведения предрейсовых медицинских осмотров. Водители нарушали требования качества, безопасности и гарантии услуги по перевозке пассажиров, согласно закону РФ "О защите прав потребителей", добавляется в сообщении."Кроме того, каждый водитель оштрафован на 6 тысяч рублей, а автомобили эвакуировали на штрафстоянки", - следует из сообщения.Министерство отмечает, что использование услуг нелегальных такси небезопасно: водители не имеют необходимый стаж, а пассажиры не застрахованы на случай ДТП.

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737370532.html

https://ria.ru/20210721/robo-taksi-1742175516.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, ситимобил, авто, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), такси