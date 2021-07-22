Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210722/siriya-1742303744.html
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом - РИА Новости, 22.07.2021
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом
Сирийская ПВО отражают атаку в небе над Хомсом, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T01:33
2021-07-22T02:46
война в сирии
хомс (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_73def8b4228ccd63bb7abc4ba78e781d.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сирийская ПВО отражают атаку в небе над Хомсом, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Силы противовоздушной обороны отражают агрессию в небе над Хомсом", - говорится в сообщении телеканала.Также телеканал добавил, что атаку произвел Израиль.Позднее телеканал со ссылкой на военный источник сообщил, что сирийские средства ПВО сбили большинство израильских ракет.
https://ria.ru/20210721/aviaudar-1742297509.html
хомс (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_5ffa804c5fd069ffcf77ba004d5c0873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хомс (город), сирия, в мире
01:33 22.07.2021 (обновлено: 02:46 22.07.2021)
 
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом

Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил об отражении воздушной атаки над Хомсом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии в провинции Хомс
Военнослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии в провинции Хомс - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сирийская ПВО отражают атаку в небе над Хомсом, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Силы противовоздушной обороны отражают агрессию в небе над Хомсом", - говорится в сообщении телеканала.
Также телеканал добавил, что атаку произвел Израиль.
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 23:26
В Сирии три человека погибли во время авиаудара США, сообщили СМИ
Позднее телеканал со ссылкой на военный источник сообщил, что сирийские средства ПВО сбили большинство израильских ракет.
 
Война в СирииХомс (город)СирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Против первого замминистра природы и экологии Хакасии завели дело
07:45Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Лента новостейМолния