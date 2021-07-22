https://ria.ru/20210722/siriya-1742303744.html
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом - РИА Новости, 22.07.2021
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом
Сирийская ПВО отражают атаку в небе над Хомсом, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T01:33
2021-07-22T01:33
2021-07-22T02:46
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сирийская ПВО отражают атаку в небе над Хомсом, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Силы противовоздушной обороны отражают агрессию в небе над Хомсом", - говорится в сообщении телеканала.Также телеканал добавил, что атаку произвел Израиль.Позднее телеканал со ссылкой на военный источник сообщил, что сирийские средства ПВО сбили большинство израильских ракет.
https://ria.ru/20210721/aviaudar-1742297509.html
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хомс (город), сирия, в мире
01:33 22.07.2021 (обновлено: 02:46 22.07.2021)
В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом
Сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил об отражении воздушной атаки над Хомсом