https://ria.ru/20210722/siriya-1742303744.html

В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом

В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом - РИА Новости, 22.07.2021

В Сирии сообщили об отражении воздушной атаки над Хомсом

Сирийская ПВО отражают атаку в небе над Хомсом, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T01:33

2021-07-22T01:33

2021-07-22T02:46

война в сирии

хомс (город)

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573340499_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_73def8b4228ccd63bb7abc4ba78e781d.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сирийская ПВО отражают атаку в небе над Хомсом, передает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya."Силы противовоздушной обороны отражают агрессию в небе над Хомсом", - говорится в сообщении телеканала.Также телеканал добавил, что атаку произвел Израиль.Позднее телеканал со ссылкой на военный источник сообщил, что сирийские средства ПВО сбили большинство израильских ракет.

https://ria.ru/20210721/aviaudar-1742297509.html

хомс (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хомс (город), сирия, в мире