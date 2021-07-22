https://ria.ru/20210722/shtrafy-1742336759.html

В России призвали ужесточить наказание за пользование телефоном за рулем

В России призвали ужесточить наказание за пользование телефоном за рулем - РИА Новости, 22.07.2021

В России призвали ужесточить наказание за пользование телефоном за рулем

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением в несколько раз... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:08

2021-07-22T11:08

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михаил черников

дтп с тремя детьми в солнцево

россия

авто

москва

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова с предложением в несколько раз повысить штраф за использование телефона за рулем. Об этом сообщил RT.Эксперт сослался на недавнее резонансное ДТП в районе Солнцево, где погибли двое несовершеннолетних. По информации СМИ, виновница трагедии заявила, что управляла машиной и одновременно "сидела в телефоне".По мнению Курдесова, подобное поведение создает реальную угрозу жизни и здоровью других людей, однако штраф за это правонарушение — всего полторы тысячи рублей. В то же время за менее опасную для окружающих стоянку на парковочном месте для инвалидов водитель может лишиться пяти тысяч.В связи с этим глава общественного движения предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и повысить наказание за пользование телефоном во время вождения до десяти тысяч.ДТП в СолнцевоДнем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево 18-летняя Валерия Башкирова за рулем Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Вместе с ними были взрослые. Основной удар приняли на себя несовершеннолетние, самый младший в этот момент был в коляске. Позже двое мальчиков умерли в больнице, девятимесячную девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Изначально девушке предъявили обвинения по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В субботу Никулинский суд отправил ее под домашний арест. Однако утром в понедельник следствие переквалифицировало обвинение на часть пятую статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу после того, как в больнице умер второй ребенок. В понедельник Тверской суд Москвы арестовал Башкирову до 16 сентября.

https://ria.ru/20210722/avariya-1742302415.html

https://ria.ru/20210520/minyust-1733147555.html

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михаил черников, дтп с тремя детьми в солнцево, россия, авто, москва, происшествия