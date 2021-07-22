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Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей
Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2021
Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:10
2021-07-22T13:14
россия
facebook
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, в июне – еще на 17 миллионов.Кроме того, в четверг суд рассмотрит три аналогичных протокола об административных правонарушениях на мессенджер Telegram и два - в отношении Twitter.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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россия, facebook, происшествия
13:10 22.07.2021 (обновлено: 13:14 22.07.2021)
 
Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей

Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей за запрещенный контент

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, в июне – еще на 17 миллионов.
Кроме того, в четверг суд рассмотрит три аналогичных протокола об административных правонарушениях на мессенджер Telegram и два - в отношении Twitter.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:22
Facebook запустил функцию выбора экспертов в группах
 
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