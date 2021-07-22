https://ria.ru/20210722/shtraf-1742362023.html

Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей

Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2021

Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:10

2021-07-22T13:10

2021-07-22T13:14

россия

facebook

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736609985_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_9bee8894863909ae79a0996e72bedbb6.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Компания Facebook признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, в июне – еще на 17 миллионов.Кроме того, в четверг суд рассмотрит три аналогичных протокола об административных правонарушениях на мессенджер Telegram и два - в отношении Twitter.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20210714/facebook-1741214147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, происшествия