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Священник рассказал, нужен ли верующим штамп о браке в паспорте
Священник рассказал, нужен ли верующим штамп о браке в паспорте - РИА Новости, 22.07.2021
Священник рассказал, нужен ли верующим штамп о браке в паспорте
Штамп в паспорте о регистрации брака для Церкви не имеет значения, для венчания можно предъявить свидетельство о браке, заявил РИА Новости известный церковный... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:00
2021-07-22T19:00
2021-07-22T19:00
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Штамп в паспорте о регистрации брака для Церкви не имеет значения, для венчания можно предъявить свидетельство о браке, заявил РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Алексий Уминский.Ранее правительство России изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Теперь отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах будут проставлять по желанию владельца документа."С религиозной точки зрения, постановка штампов в паспорте не имеет значения. Религиозная "процедура" – это таинство венчания. При подготовке к венчанию спрашивают документ, подтверждающий зарегистрированный брак, например, свидетельство о браке", - сказал Уминский.Он отметил, что верующие люди, живущие церковной жизнью, "конечно, стремятся своих детей крестить, а брак свой венчать""А сожительство (половая связь) вне зарегистрированного государством брака считаются Церковью грехом – блудом", - заключил священник.
https://ria.ru/20210721/pasport-1742283671.html
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россия
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Штамп в паспорте о регистрации брака для Церкви не имеет значения, для венчания можно предъявить свидетельство о браке, заявил РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Алексий Уминский.
Ранее правительство России
изменило правила внесения данных в паспорт гражданина России. Теперь отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах будут проставлять по желанию владельца документа.
"С религиозной точки зрения, постановка штампов в паспорте не имеет значения. Религиозная "процедура" – это таинство венчания. При подготовке к венчанию спрашивают документ, подтверждающий зарегистрированный брак, например, свидетельство о браке", - сказал Уминский.
Он отметил, что верующие люди, живущие церковной жизнью, "конечно, стремятся своих детей крестить, а брак свой венчать"
"А сожительство (половая связь) вне зарегистрированного государством брака считаются Церковью грехом – блудом", - заключил священник.