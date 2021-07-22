https://ria.ru/20210722/serial-1742351532.html

Канал ViP Serial эксклюзивно покажет в России сериал "Плохой доктор"

Канал ViP Serial эксклюзивно покажет в России сериал "Плохой доктор" - РИА Новости, 22.07.2021

Канал ViP Serial эксклюзивно покажет в России сериал "Плохой доктор"

первыми покажут криминальный триллер "Плохой доктор" (в США известен как Dr. Death). Viasat приобрел эксклюзивные SVOD-, PTV- и BTV-права на показ сериала в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:21

2021-07-22T12:21

2021-07-22T12:21

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МОСКВА, 22 июл - Группа компаний Viasat. Группа компаний Viasat и NBCUniversal Global Distribution объявляют о стратегическом партнерстве, в рамках которого ViPSerial и онлайн-кинотеатр ViP Play первыми покажут криминальный триллер "Плохой доктор" (в США известен как Dr. Death). Viasat приобрел эксклюзивные SVOD-, PTV- и BTV-права на показ сериала в России.В США сериал покажут на стриминговом сервисе Peacock, принадлежащем NBC Universal. В России сериал выйдет в прокат под названием "Плохой доктор". Российская премьера состоится в онлайн-кинотеатре ViP Play 22 июля, сразу после премьерного оффлайн-показа в Москве. На телеканале ViP Serial она намечена на 2 августа 2021 года."Viasat очень серьезно подходит к отбору контента, весь наш контент - всегда класса А. Мы одни из первых принесли на рынок эксклюзивы, такие как "Карточный домик", "Рассказ служанки", "Табу", "Изумрудный город", "Вавилон-Берлин", "Падение ордена", "Нарко", "Благие знамения", "Двойник" и другие. Партнерство с NBCUniversal Global Distribution – это важный шаг для стратегического развития группы компаний Viasat, который поможет нам удовлетворить запросы современной искушенной аудитории. В сделку вошли 5 эксклюзивных проектов, такие как "Плохой доктор", "Чаки", "Молодой Скала", "Спасенные звонком", "Курс биологии", а также сериал "Дивный новый мир". Мы уверены, что таким образом сможем привлечь новую молодежную аудиторию на каналы и увеличить охваты", – считает генеральный директор Viasat Алексей Кроль."NBCUniversal Global Distribution – наш давний партнер, сотрудничеством с которым мы гордимся. Мы давно хотели получить эксклюзивные права на показ "Плохого доктора" и считаем, что для нас – большой прорыв стать единственной в России компанией, которая покажет сериал с платформы Peacock с таким высоким уровнем ожидания", – отмечает директор по контенту и лицензированию Viasat Анастасия Корчагина.Состоящий из восьми эпизодов первый сезон сериала основан на нашумевшем американском подкасте Wondery о деле Кристофера Данча, хирурга-социопата из Далласа (штат Техас) по прозвищу Плохой доктор. Нейрохирургическая практика молодого, харизматичного и на первый взгляд выдающегося доктора Данча кажется безупречной, пока однажды его пациенты не начинают получать серьезные увечья или умирать. Когда количество жертв больше невозможно игнорировать, нейрохирург Роберт Хендерсон, кардиохирург Рэделл Кирби и прокурор в Далласе Мишель Шугарт начинают собственное расследование, чтобы попытаться остановить Данча.Авторы "Плохого доктора" не только постараются проникнуть в загадочное сознание убийцы и вскрыть его извращённую психологию, но и наглядно продемонстрируют недостатки американской системы здравоохранения, неспособной защитить самых уязвимых граждан и допускающей возникновение подобных патологических явлений.Помимо захватывающего и подробно проработанного сюжета, "Плохой доктор" может похвастаться мощным актёрским составом. Роль Кристофера Данча исполнил Джошуа Джексон ("И повсюду тлеют пожары", "Любовники", "Грань").Также в ролях: Алек Болдуин ("Звезда родилась", "Студия 30"), Кристиан Слэйтер ("Мистер Робот", "Грязный Джон: история Бетти Бродерик"), Анна-София Робб ("Притворство", "И повсюду тлеют пожары") и другие.Режиссурой "Плохого доктора" занималась полностью женская команда, в которую вошли Дженнифер Моррисон ("Эйфория"), Ким Со Ён ("Остановись и гори", сериал "Достать коротышку", "Комната 104") и Мэгги Кили ("Американская история ужасов", "Королевы крика", "Леденящие душу приключения Сабрины").Сериал был спродюсирован UCP, подразделением Universal Studio Group. В качестве шоураннера проекта выступил Патрик Макманус, ранее участвовавший в создании таких сериалов, как "Хэппи", "Возвращение домой", "Марко Поло" и "Пропавший без вести" при сотрудничестве с Littleton Road Productions и в рамках общего контракта с UCP. Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь, Стив Тиш и Тейлор Лэтхэм выступиили в качестве исполнительных продюсеров от студии Escape Artists, Эрнан Лопес и Маршалл Леви – от Wondery.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы