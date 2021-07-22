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Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
В Кремле прокомментировали соглашение между Германией и США по проекту "Северный поток — 2". РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:22
2021-07-22T14:32
северный поток — 2
украина
россия
дмитрий песков
германия
сша
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Кремле прокомментировали соглашение между Германией и США по проекту "Северный поток — 2".По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в документе есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако отдельные положения вызывают вопросы, в частности обвинения во "вредоносных действиях"."Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", — подчеркнул он.Песков отметил, что Москва всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности."Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления", — добавил он.По его словам, Кремль готов обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года. При этом Песков подчеркнул, что здесь речь идет исключительно об экономической целесообразности и рентабельности такого решения.При этом, отметил пресс-секретарь, в Кремле ожидали увидеть сигналы украинским властям о необходимости проявить ответственность и обеспечить экономически приемлемые условия для продолжения транзита, но в тексте документа их не оказалось.Накануне Германия и США опубликовали совместное заявление о проекте "Северный поток — 2". В частности, Вашингтон и Берлин отметили, что для его реализации необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Помимо этого, немецкие власти обязуются добиваться введения санкций против Москвы, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 98 процентов, его планируют завершить к августу.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html
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северный поток — 2, украина, россия, дмитрий песков, германия, сша
13:22 22.07.2021 (обновлено: 14:32 22.07.2021)
 
Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлестного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлестного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Nord Stream 2
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Кремле прокомментировали соглашение между Германией и США по проекту "Северный поток — 2".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в документе есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако отдельные положения вызывают вопросы, в частности обвинения во "вредоносных действиях".
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"Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы никак не можем одобрить", — подчеркнул он.
Песков отметил, что Москва всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности.
"Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления", — добавил он.
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По его словам, Кремль готов обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года. При этом Песков подчеркнул, что здесь речь идет исключительно об экономической целесообразности и рентабельности такого решения.

"Здесь, конечно, все-таки никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Российской Федерацией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — "без меня меня женили", — сказал он.

При этом, отметил пресс-секретарь, в Кремле ожидали увидеть сигналы украинским властям о необходимости проявить ответственность и обеспечить экономически приемлемые условия для продолжения транзита, но в тексте документа их не оказалось.
Накануне Германия и США опубликовали совместное заявление о проекте "Северный поток — 2". В частности, Вашингтон и Берлин отметили, что для его реализации необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Помимо этого, немецкие власти обязуются добиваться введения санкций против Москвы, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 98 процентов, его планируют завершить к августу.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2УкраинаРоссияДмитрий ПесковГерманияСША
 
 
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