https://ria.ru/20210722/sdelka-1742357731.html

В бундестаге напомнили, что США использовали "энергетику как оружие"

В бундестаге напомнили, что США использовали "энергетику как оружие" - РИА Новости, 22.07.2021

В бундестаге напомнили, что США использовали "энергетику как оружие"

"Северный поток — 2" будет достроен без дальнейших угроз санкций со стороны США, это успех, заявил в четверг глава комитета бундестага ФРГ по экономике и... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:50

2021-07-22T12:50

2021-07-22T13:27

клаус эрнст

украина

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. "Северный поток — 2" будет достроен без дальнейших угроз санкций со стороны США, это успех, заявил в четверг глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Северный поток — 2" будет достроен без дальнейших угроз санкций со стороны США. Это успех", - говорится в заявлении Эрнста, поступившем в РИА Новости.По словам Эрнста, совместное заявление ФРГ и США, опубликованное в среду, "содержит позитивные сигналы". В частности, он назвал "важными шагами" анонсирование более интенсивного сотрудничества в климатической политике между Берлином и Вашингтоном, а также совместные усилия "во имя мира в Украине". Поддержка Киева в рамках энергетического перехода также "правильная, важная и отвечает интересам Европы", сказал Эрнст."То, что Германия в качестве встречного обязательства (в рамках соглашения по "Северному потоку — 2") должна занять в ответ агрессивную позицию по отношению к России, противоречит идее суверенитета Германии и Европы. Экстерриториальные ограничения нарушают и будут нарушать международное право. Отказ от них должен быть самим собой разумеющимся", - заявил Эрнст.Он назвал "далекой от реальности" политику немецкой партии "Зеленые", которая продолжает выступать против введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2". По словам парламентария, "есть необходимости в этом трубопроводе, отказ дорого обойдется потребителям".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

https://ria.ru/20210722/potok-1742358844.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T12:50 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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