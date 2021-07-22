12:50 22.07.2021 (обновлено: 13:27 22.07.2021)
В бундестаге напомнили, что США использовали "энергетику как оружие"
Глава комитета бундестага: США, а не Россия в прошлом использовали энергетику как оружие
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. "Северный поток — 2" будет достроен без дальнейших угроз санкций со стороны США, это успех, заявил в четверг глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
"Северный поток — 2" будет достроен без дальнейших угроз санкций со стороны США. Это успех", - говорится в заявлении Эрнста, поступившем в РИА Новости.
По словам Эрнста, совместное заявление ФРГ и США, опубликованное в среду, "содержит позитивные сигналы". В частности, он назвал "важными шагами" анонсирование более интенсивного сотрудничества в климатической политике между Берлином и Вашингтоном, а также совместные усилия "во имя мира в Украине". Поддержка Киева в рамках энергетического перехода также "правильная, важная и отвечает интересам Европы", сказал Эрнст.
"То, что Германия в качестве встречного обязательства (в рамках соглашения по "Северному потоку — 2") должна занять в ответ агрессивную позицию по отношению к России, противоречит идее суверенитета Германии и Европы. Экстерриториальные ограничения нарушают и будут нарушать международное право. Отказ от них должен быть самим собой разумеющимся", - заявил Эрнст.
"Я критически отношусь к предположению, что Россия хочет использовать "энергетику как оружие". Такое поведение в прошлом демонстрировали США, а не Россия. Наконец, не следует забывать, что газовый спор между Россией и Украиной был вызван в том числе и тем, что Украина отбирала газ и не оплатила счет за газ. В выполнении контракта всегда есть две стороны. Односторонняя поддержка Украины не соответствует интересам Германии. Украине также нужно напомнить о соблюдении договоров", - заявил Эрнст.
Он назвал "далекой от реальности" политику немецкой партии "Зеленые", которая продолжает выступать против введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2". По словам парламентария, "есть необходимости в этом трубопроводе, отказ дорого обойдется потребителям".
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.