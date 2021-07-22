https://ria.ru/20210722/sdelka-1742350930.html

В Германии оценили сделку Берлина и Вашингтона по "Северному потоку — 2"

В Германии оценили сделку Берлина и Вашингтона по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

В Германии оценили сделку Берлина и Вашингтона по "Северному потоку — 2"

Власти земли Мекленбург-Передняя Померания рады, что согласованный в рамках правового процесса "Северный поток — 2" теперь наконец может быть завершен,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T12:17

2021-07-22T12:17

2021-07-22T12:17

россия

северный поток — 2

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Власти земли Мекленбург-Передняя Померания рады, что согласованный в рамках правового процесса "Северный поток — 2" теперь наконец может быть завершен, приветствуют соглашение между ФРГ и США по проекту, заявили РИА Новости в региональном минэнерго."Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания очень радо, что этот строительный проект, одобренный в рамках правового процесса, теперь наконец может быть завершен. Поэтому мы очень приветствуем это соглашение", - заявили в ведомстве в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости."Трубопровод состоит из двух ниток. Первая линия кабелей уже укомплектована, вторая - там осталось (укомплектовать) только небольшую часть. Однако перед вводом в эксплуатацию необходимо провести еще обширную работу и испытания", - добавили в министерстве, указав, что скорость завершения данной работы "оператор "Северного потока — 2" может лучше оценить с точки зрения времени, чем земля (Мекленбург-Передняя Померания), которая не строит трубопровод".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

россия

германия

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россия, северный поток — 2, германия, сша, в мире