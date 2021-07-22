https://ria.ru/20210722/satana-1742308764.html

Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"

Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны" - РИА Новости, 22.07.2021

Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"

Президент США Джо Байден заявил, что безразлично отнесется, если его станут считать "реинкарнацией Сатаны". РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T05:24

2021-07-22T05:24

2021-07-22T05:24

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что безразлично отнесется, если его станут считать "реинкарнацией Сатаны"."Мне все равно, если вы думаете, что я реинкарнация Сатаны", - сказал Байден в ходе общения с американцами, организованного CNN.Он сказал об этом в контексте оценки событий 6 января в Капитолии. По словам президента США, нельзя считать, что тогда ничего из ряда вон выходящего не случилось.

https://ria.ru/20210721/amerikantsy-1742160602.html

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вашингтон, капитолий, джо байден, сша, в мире