https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742436854.html
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы - РИА Новости, 22.07.2021
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы
Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" в четверг ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:56
2021-07-22T19:56
2021-07-22T20:19
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" в четверг ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и одного подразделения МВД республики, говорится в распространенном заявлении американского минфина.Согласно его данным, помимо главы оборонного ведомства Кубы под санкции попала Национальная специальная бригада, входящая в состав МВД островного государства.Санкции в рамках "закона Магнитского" предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц.Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
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министерство финансов сша, куба, сша, в мире
19:56 22.07.2021 (обновлено: 20:19 22.07.2021)
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы
Минфин США ввел санкции против министра вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" в четверг ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и одного подразделения МВД республики, говорится в распространенном заявлении американского минфина.
Согласно его данным, помимо главы оборонного ведомства Кубы
под санкции попала Национальная специальная бригада, входящая в состав МВД островного государства.
Санкции в рамках "закона Магнитского" предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц.
Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.