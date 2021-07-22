Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742436854.html
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы - РИА Новости, 22.07.2021
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы
Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" в четверг ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:56
2021-07-22T20:19
министерство финансов сша
куба
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ba1314b48ab5169b0f38d8c9b67933d5.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" в четверг ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и одного подразделения МВД республики, говорится в распространенном заявлении американского минфина.Согласно его данным, помимо главы оборонного ведомства Кубы под санкции попала Национальная специальная бригада, входящая в состав МВД островного государства.Санкции в рамках "закона Магнитского" предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц.Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
https://ria.ru/20210715/oligarkhi-1741273073.html
https://ria.ru/20210715/kuba-1741313219.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_8e80de00508e5120089ec08dd03dc685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, куба, сша, в мире
19:56 22.07.2021 (обновлено: 20:19 22.07.2021)
 
США ввели санкции против министра вооруженных сил Кубы

Минфин США ввел санкции против министра вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты в рамках "закона Магнитского" в четверг ввели санкции в отношении министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и одного подразделения МВД республики, говорится в распространенном заявлении американского минфина.
Согласно его данным, помимо главы оборонного ведомства Кубы под санкции попала Национальная специальная бригада, входящая в состав МВД островного государства.
Члены кубинской общины во время митинга в Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 08:00
За кубинскими коммунистами пришли американские олигархи
Санкции в рамках "закона Магнитского" предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц.
Американская администрация ранее заявляла, что не исключает введения санкций против представителей кубинских властей, ответственных, по мнению Вашингтона, за подавление недавних протестов.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих - "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
Мэр Майами Фрэнсис Суарес разговаривает с протестующими, выражающими поддержку событиям, происходящим на Кубе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 02:48
Мэр Майами объяснил призывы к авиаударам по Кубе
 
Министерство финансов СШАКубаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния