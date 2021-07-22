https://ria.ru/20210722/rusofoby-1742307760.html
Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов - РИА Новости, 22.07.2021
Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах, заявил председатель правления... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T04:35
2021-07-22T04:35
2021-07-22T04:35
мстислав русаков
эстония
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах, заявил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии", правозащитник Мстислав Русаков.По его словам, на данный момент в Эстонии гимназическое образование - 10-12-й классы - уже переведено на эстонский язык, это значит, что как минимум 60% программы должно преподаваться на эстонском языке."Гимназию мы практически потеряли, остались основные школы с первого по девятый класс и детские сады. Помимо общей кампании по эстонизации российского образования есть локальные моменты, когда на местном уровне в каком-нибудь маленьком городе, где население не очень большое и где русские находятся в меньшинстве, закрывают русские школы. В результате дети вообще лишаются возможности обучаться на русском языке и вынуждены идти в эстонскую школу", - пояснил Русаков.В ноябре 2019 года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с единственной в городе русской Кейлаской основной школой в единую государственную гимназию с обучением исключительно на эстонском языке. Решение предусматривает, что с 1 сентября набора в первый класс на русском языке обучения не будет, у детей останется возможность частично учиться на русском со второго по девятый класс.Эстонские правозащитники отмечали, что русские дети, которых лишили своей школы, не были приняты и в первый класс эстонской школы из-за недостаточного владения эстонским языком. То есть детей не просто лишили обучения на русском языке, но и вовсе права на образование.
https://ria.ru/20210518/estoniya-1732677976.html
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мстислав русаков, эстония, в мире
Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
Правозащитник Мстислав Русаков заявил, что русских детей в Эстонии превращают в русофобов
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Русские дети в небольших городах Эстонии
становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах, заявил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии", правозащитник Мстислав Русаков
.
"Если русский ребенок идет в эстонскую школу, то, скорее всего, он станет эстонцем, причем даже есть такая тенденция, что такие дети становятся большими эстонцами, чем сами эстонцы - они стесняются своих корней, родителей, у них ярче проявляется русофобия", - сказал Русаков в ходе видеоконференции Форума соотечественников, который проходил в Общественной палате в Москве в среду.
По его словам, на данный момент в Эстонии гимназическое образование - 10-12-й классы - уже переведено на эстонский язык, это значит, что как минимум 60% программы должно преподаваться на эстонском языке.
"Гимназию мы практически потеряли, остались основные школы с первого по девятый класс и детские сады. Помимо общей кампании по эстонизации российского образования есть локальные моменты, когда на местном уровне в каком-нибудь маленьком городе, где население не очень большое и где русские находятся в меньшинстве, закрывают русские школы. В результате дети вообще лишаются возможности обучаться на русском языке и вынуждены идти в эстонскую школу", - пояснил Русаков.
В ноябре 2019 года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с единственной в городе русской Кейлаской основной школой в единую государственную гимназию с обучением исключительно на эстонском языке. Решение предусматривает, что с 1 сентября набора в первый класс на русском языке обучения не будет, у детей останется возможность частично учиться на русском со второго по девятый класс.
Эстонские правозащитники отмечали, что русские дети, которых лишили своей школы, не были приняты и в первый класс эстонской школы из-за недостаточного владения эстонским языком. То есть детей не просто лишили обучения на русском языке, но и вовсе права на образование.