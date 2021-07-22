https://ria.ru/20210722/rusofoby-1742307760.html

Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов

Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов - РИА Новости, 22.07.2021

Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов

Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах, заявил председатель правления... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T04:35

2021-07-22T04:35

2021-07-22T04:35

мстислав русаков

эстония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах, заявил председатель правления НКО "Русская школа Эстонии", правозащитник Мстислав Русаков.По его словам, на данный момент в Эстонии гимназическое образование - 10-12-й классы - уже переведено на эстонский язык, это значит, что как минимум 60% программы должно преподаваться на эстонском языке."Гимназию мы практически потеряли, остались основные школы с первого по девятый класс и детские сады. Помимо общей кампании по эстонизации российского образования есть локальные моменты, когда на местном уровне в каком-нибудь маленьком городе, где население не очень большое и где русские находятся в меньшинстве, закрывают русские школы. В результате дети вообще лишаются возможности обучаться на русском языке и вынуждены идти в эстонскую школу", - пояснил Русаков.В ноябре 2019 года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с единственной в городе русской Кейлаской основной школой в единую государственную гимназию с обучением исключительно на эстонском языке. Решение предусматривает, что с 1 сентября набора в первый класс на русском языке обучения не будет, у детей останется возможность частично учиться на русском со второго по девятый класс.Эстонские правозащитники отмечали, что русские дети, которых лишили своей школы, не были приняты и в первый класс эстонской школы из-за недостаточного владения эстонским языком. То есть детей не просто лишили обучения на русском языке, но и вовсе права на образование.

https://ria.ru/20210518/estoniya-1732677976.html

https://ria.ru/20210721/narody-1742292730.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мстислав русаков, эстония, в мире