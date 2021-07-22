https://ria.ru/20210722/runet-1742302252.html

РБК: на учениях проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети

РБК: на учениях проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети - РИА Новости, 22.07.2021

РБК: на учениях проверили работу Рунета при отключении от глобальной сети

С 15 июня по 15 июля в России проводились учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета, во время тестов специалисты... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T01:02

2021-07-22T01:02

2021-07-22T03:21

россия

tele2 россия

эр-телеком холдинг

транстелеком

вымпелком

мегафон

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мтс

ростелеком

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. С 15 июня по 15 июля в России проводились учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета, во время тестов специалисты проверили возможность физического отключения российского сегмента от глобальной сети, результаты оказались успешными, пишет РБК, ссылаясь на источники.Один из собеседников газеты заявил, что работы были нацелены на возможность работы Рунета при внешних искажениях, блокировках и других угрозах.По информации газеты, в тестировании участвовали МТС, Вымпелком, Мегафон, Tele2, Ростелеком, Транстелеком и ЭР-Телеком Холдинг, однако представители этих операторов не стали давать комментарии.В свою очередь в Роскомнадзоре изданию не подтвердили, что такие работы проходили, однако в надзорном ведомстве уточнили, что в России каждый год проводятся учения, направленные на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры Рунета. Работы ведутся в соответствии с российским законодательством.Отмечается, что отчетные материалы должны согласовать до 31 августа.

https://ria.ru/20210210/runet-1596815718.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tele2 россия, эр-телеком холдинг, транстелеком, вымпелком, мегафон, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, ростелеком, технологии