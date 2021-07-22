https://ria.ru/20210722/rosoboroneksport-1742325700.html

В "Рособоронэкспорте" подвели итоги первых дней работы МАКС-2021

В "Рособоронэкспорте" подвели итоги первых дней работы МАКС-2021 - РИА Новости, 22.07.2021

В "Рособоронэкспорте" подвели итоги первых дней работы МАКС-2021

Зарубежные партнёры хотят купить в России прежде всего истребители марок "Су" и "МиГ", самолеты Ил-76 и Ил-78, вертолеты Миля и Камова, а также "Панцири",... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:08

2021-07-22T10:08

2021-07-22T11:06

авиасалон макс

макс-2021

россия

ка-226т

александр михеев

ближний восток

ка-52 "аллигатор"

миг-35

снг

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 июл - РИА Новости. Зарубежные партнёры хотят купить в России прежде всего истребители марок "Су" и "МиГ", самолеты Ил-76 и Ил-78, вертолеты Миля и Камова, а также "Панцири", сообщил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021.Ранее Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" в этом году заключил контракты на 5 миллиардов долларов, 80% которых приходится на авиацию и средства ПВО."В Жуковском "Рособоронэкспорт" провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран. В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК "Панцирь-С1", - сказал Михеев.Кроме того, отметил он, в рамках переговоров на полях авиасалона "Рособоронэкспорт" обсудил с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, с Ближнего Востока, из Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210722/oruzhie-1742325033.html

https://ria.ru/20210721/maks-2021-1742150074.html

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