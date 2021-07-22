23:33 22.07.2021 (обновлено: 23:56 22.07.2021)
Модернизация стартового комплекса на Байконуре начнется в августе
Глава Роскосмоса Рогозин: модернизация комплекса под "Союз-5" на Байконуре начнется в августе
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Модернизация стартового комплекса под ракету-носитель "Союз-5" на космодроме Байконур начнется в августе, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В Нур-Султане переговоры по проекту "Байтерек" прошли успешно. Сняли все основные разногласия. Надеюсь, в августе Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры Роскосмоса подпишет контракт и приступим к строительным работам на Байконуре по созданию стартового комплекса для нашей новейшей ракеты "Союз-5", - написал он в Telegram.
Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".
В июле 2018 года Роскосмос заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".
В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.