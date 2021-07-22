https://ria.ru/20210722/roskosmos-1742451897.html

Модернизация стартового комплекса на Байконуре начнется в августе

Модернизация стартового комплекса на Байконуре начнется в августе - РИА Новости, 22.07.2021

Модернизация стартового комплекса на Байконуре начнется в августе

Модернизация стартового комплекса под ракету-носитель "Союз-5" на космодроме Байконур начнется в августе, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T23:33

2021-07-22T23:33

2021-07-22T23:56

рд-171мв

нур-султан

ркц "прогресс"

космос - риа наука

ркк "энергия"

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_23956f888d10790a11186c2fb3d4b1d6.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Модернизация стартового комплекса под ракету-носитель "Союз-5" на космодроме Байконур начнется в августе, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."В Нур-Султане переговоры по проекту "Байтерек" прошли успешно. Сняли все основные разногласия. Надеюсь, в августе Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры Роскосмоса подпишет контракт и приступим к строительным работам на Байконуре по созданию стартового комплекса для нашей новейшей ракеты "Союз-5", - написал он в Telegram.Разработка ракеты среднего класса "Союз-5" взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2017 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В июле 2018 года Роскосмос заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".Реализация совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" по пускам "Союзов-5" с Байконура оценивается в 916 миллионов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/baykonur-1742266615.html

нур-султан

байконур (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рд-171мв, нур-султан, ркц "прогресс", космос - риа наука, ркк "энергия", союз, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город), украина