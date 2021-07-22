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Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruАА+
Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruАА+ - РИА Новости, 22.07.2021
Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruАА+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) до уровня ruАА+, прогноз "стабильный", сообщает банк. Повышение РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T16:12
2021-07-22T16:12
псб (банк псб)
эксперт ра
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) до уровня ruАА+, прогноз "стабильный", сообщает банк. Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников, указывается в сообщении. Пересмотру фактора поддержки способствовали повышение доли ПСБ на рынке гособоронзаказа с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее, чем до 70%. При повышении рейтинга агентство также учитывало фактор стабильного развития банка в период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.
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псб (банк псб), эксперт ра, промсвязьбанк, новости компаний - экономика
16:12 22.07.2021
 

Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruАА+

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) до уровня ruАА+, прогноз "стабильный", сообщает банк.

Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников, указывается в сообщении.

Пересмотру фактора поддержки способствовали повышение доли ПСБ на рынке гособоронзаказа с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее, чем до 70%.

При повышении рейтинга агентство также учитывало фактор стабильного развития банка в период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.
Офис ГК ПИК
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ПСБ (Банк ПСБ)Эксперт РАПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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