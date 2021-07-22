Рейтинг кредитоспособности ПСБ повышен до уровня ruАА+
© Предоставлено ПСБПСБ
© Предоставлено ПСБ
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) до уровня ruАА+, прогноз "стабильный", сообщает банк.
Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников, указывается в сообщении.
Пересмотру фактора поддержки способствовали повышение доли ПСБ на рынке гособоронзаказа с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее, чем до 70%.
При повышении рейтинга агентство также учитывало фактор стабильного развития банка в период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.
Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников, указывается в сообщении.
Пересмотру фактора поддержки способствовали повышение доли ПСБ на рынке гособоронзаказа с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее, чем до 70%.
При повышении рейтинга агентство также учитывало фактор стабильного развития банка в период экономического спада, вызванного пандемией коронавируса в 2020-2021 годах.
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