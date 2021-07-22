https://ria.ru/20210722/revansh-1742447256.html

Украина пригрозила России реваншем по "Северному потоку — 2"

Украина пригрозила России реваншем по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Украина пригрозила России реваншем по "Северному потоку — 2"

Соглашение между США и Германией по "Северному потоку — 2" не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T21:54

2021-07-22T21:54

2021-07-22T22:45

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

балтийское море

мид украины

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Соглашение между США и Германией по "Северному потоку — 2" не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Министр уверен, что германо-американское соглашение — это еще "не конец истории". По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.Накануне Вашингтон и Берлин заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства. В документе также отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.Москва неоднократно призывала не политизировать вопрос строительства магистрали, поскольку "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден и Брюсселю.

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россия

балтийское море

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T21:54 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, евросоюз, в мире