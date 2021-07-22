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Украина пригрозила России реваншем по "Северному потоку — 2"
Украина пригрозила России реваншем по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
Украина пригрозила России реваншем по "Северному потоку — 2"
Соглашение между США и Германией по "Северному потоку — 2" не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T21:54
2021-07-22T22:45
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
балтийское море
мид украины
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Соглашение между США и Германией по "Северному потоку — 2" не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Министр уверен, что германо-американское соглашение — это еще "не конец истории". По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.Накануне Вашингтон и Берлин заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства. В документе также отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.Москва неоднократно призывала не политизировать вопрос строительства магистрали, поскольку "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден и Брюсселю.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, евросоюз, в мире
21:54 22.07.2021 (обновлено: 22:45 22.07.2021)
 
Украина пригрозила России реваншем по "Северному потоку — 2"

Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России реваншем по "Северному потоку — 2"

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Соглашение между США и Германией по "Северному потоку — 2" не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину", — сказал он на брифинге.

Министр уверен, что германо-американское соглашение — это еще "не конец истории". По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Накануне Вашингтон и Берлин заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства. В документе также отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 18:02
Западные СМИ о сделке по "Северному потоку — 2": трубу можно перекрыть
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.
Москва неоднократно призывала не политизировать вопрос строительства магистрали, поскольку "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден и Брюсселю.
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаБалтийское мореМИД УкраиныЕвросоюзВ мире
 
 
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