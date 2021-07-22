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В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке
В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке - РИА Новости, 22.07.2021
В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке
Прокуратура занялась историей из соцсетей о том, как ребенка якобы забыли на прогулке в детсаду, и он оставался один на площадке во время тихого часа, сообщает... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:14
2021-07-22T00:14
2021-07-22T00:15
кострома
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Прокуратура занялась историей из соцсетей о том, как ребенка якобы забыли на прогулке в детсаду, и он оставался один на площадке во время тихого часа, сообщает областная прокуратура.В социальной сети "ВКонтакте" жительница Костромы опубликовала сообщение о том, как заметила плачущего ребенка без сопровождения взрослых на территории детского сада в то время, когда в учреждении был тихий час. Женщина позвонила в домофон детсада, и заявила заведующей, что ребенка "забыли", а та ответила, что "не забыли, а оставили", утверждает автор публикации. Информация попала в местные СМИ."По поручению прокуратуры области прокуратура города Костромы проводит проверку по публикации в СМИ об оставлении воспитанника одного из детских садов города Костромы на территории образовательной организации без присмотра. В ходе проверки будет проверено соблюдение образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что при выявлении нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210705/delo-1739937432.html
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кострома, ярославль, происшествия
00:14 22.07.2021 (обновлено: 00:15 22.07.2021)
В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке
Прокуратура в Костроме проверит историю из соцсетей о забытом на прогулке в детском саду ребенке