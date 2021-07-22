Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/rebenok-1742300623.html
В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке
В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке - РИА Новости, 22.07.2021
В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке
Прокуратура занялась историей из соцсетей о том, как ребенка якобы забыли на прогулке в детсаду, и он оставался один на площадке во время тихого часа, сообщает... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T00:14
2021-07-22T00:15
кострома
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Прокуратура занялась историей из соцсетей о том, как ребенка якобы забыли на прогулке в детсаду, и он оставался один на площадке во время тихого часа, сообщает областная прокуратура.В социальной сети "ВКонтакте" жительница Костромы опубликовала сообщение о том, как заметила плачущего ребенка без сопровождения взрослых на территории детского сада в то время, когда в учреждении был тихий час. Женщина позвонила в домофон детсада, и заявила заведующей, что ребенка "забыли", а та ответила, что "не забыли, а оставили", утверждает автор публикации. Информация попала в местные СМИ."По поручению прокуратуры области прокуратура города Костромы проводит проверку по публикации в СМИ об оставлении воспитанника одного из детских садов города Костромы на территории образовательной организации без присмотра. В ходе проверки будет проверено соблюдение образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что при выявлении нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210705/delo-1739937432.html
кострома
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кострома, ярославль, происшествия
00:14 22.07.2021 (обновлено: 00:15 22.07.2021)
 
В Костроме проверят историю о забытом на прогулке в детсаду ребенке

Прокуратура в Костроме проверит историю из соцсетей о забытом на прогулке в детском саду ребенке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Прокуратура занялась историей из соцсетей о том, как ребенка якобы забыли на прогулке в детсаду, и он оставался один на площадке во время тихого часа, сообщает областная прокуратура.
В социальной сети "ВКонтакте" жительница Костромы опубликовала сообщение о том, как заметила плачущего ребенка без сопровождения взрослых на территории детского сада в то время, когда в учреждении был тихий час. Женщина позвонила в домофон детсада, и заявила заведующей, что ребенка "забыли", а та ответила, что "не забыли, а оставили", утверждает автор публикации. Информация попала в местные СМИ.
"По поручению прокуратуры области прокуратура города Костромы проводит проверку по публикации в СМИ об оставлении воспитанника одного из детских садов города Костромы на территории образовательной организации без присмотра. В ходе проверки будет проверено соблюдение образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при выявлении нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 14:40
В Ставрополе завели дело после получения ребенком травмы в детском саду
 
КостромаЯрославльПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Против первого замминистра природы и экологии Хакасии завели дело
07:45Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
Лента новостейМолния