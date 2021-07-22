https://ria.ru/20210722/razgovor-1742381393.html

Песков ответил о возможности телефонного разговора Путина и Байдена

Песков ответил о возможности телефонного разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 22.07.2021

Песков ответил о возможности телефонного разговора Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:37

2021-07-22T14:37

2021-07-22T14:41

россия

северный поток — 2

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее он сказал журналистам, что у Путина в четверг состоится международный телефонный разговор. Днем ранее российский президент переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель после объявления условий сделки между Германией и США касаемо "Северного потока — 2".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

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россия, северный поток — 2, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика