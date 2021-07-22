14:37 22.07.2021 (обновлено: 14:41 22.07.2021)
Песков ответил о возможности телефонного разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь Путина Песков: телефонного разговора глав России и США пока не планируется
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее он сказал журналистам, что у Путина в четверг состоится международный телефонный разговор. Днем ранее российский президент переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель после объявления условий сделки между Германией и США касаемо "Северного потока — 2".
"Нет. Пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли Путин поговорить теперь с Байденом.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.