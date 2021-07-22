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Россия сообщила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса
Россия сообщила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса - РИА Новости, 22.07.2021
Россия сообщила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса
Похищения жителей Донецкой и Луганской областей, их пытки превратились в массовую практику Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, говорится в материалах РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:00
2021-07-22T11:00
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
генеральная прокуратура рф
луганская область
донецк (донецкая область)
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Похищения жителей Донецкой и Луганской областей, их пытки превратились в массовую практику Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."С апреля 2014 года на Украине сложилась массовая системная административная практика по похищению жителей Донецкой и Луганской областей (в том числе с применением к ним пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) представителями Службы безопасности Украины и иных воинских подразделений ВСУ, которая отягощена полным отсутствием независимого и эффективного расследования таких преступлений, а также внутренних средств правовой защиты от них. Страдают от данных деяний также и родственники жертв насильственного исчезновения, которым украинские следственные органы не предоставляют сведения о результатах расследования", - говорится в пояснительной записке.Ранее РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам на пытки.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания.Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
https://ria.ru/20210720/kozak-1742060034.html
https://ria.ru/20210716/lnr-1741599562.html
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россия
луганская область
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россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, генеральная прокуратура рф, луганская область, донецк (донецкая область), в мире
11:00 22.07.2021
 
Россия сообщила в ЕСПЧ о массовых похищениях и пытках жителей Донбасса

Россия в жалобе в ЕСПЧ сообщила о массовых похищениях и пытках жителей ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Похищения жителей Донецкой и Луганской областей, их пытки превратились в массовую практику Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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"С апреля 2014 года на Украине сложилась массовая системная административная практика по похищению жителей Донецкой и Луганской областей (в том числе с применением к ним пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) представителями Службы безопасности Украины и иных воинских подразделений ВСУ, которая отягощена полным отсутствием независимого и эффективного расследования таких преступлений, а также внутренних средств правовой защиты от них. Страдают от данных деяний также и родственники жертв насильственного исчезновения, которым украинские следственные органы не предоставляют сведения о результатах расследования", - говорится в пояснительной записке.
Ранее РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам на пытки.
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Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания.
Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура РФЛуганская областьДонецк (Донецкая область)В мире
 
 
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