https://ria.ru/20210722/putin-1742379328.html

Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину

Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину - РИА Новости, 22.07.2021

Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину

Мать десятилетнего австрийца Маттиаса Брандштеттера, написавшего письмо Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что идея с посланием полностью принадлежит... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:25

2021-07-22T14:25

2021-07-22T15:25

россия

владимир путин

москва

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742270015_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_d0a68d466ef987fb9049c3955af953bf.jpg

ВЕНА, 22 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Мать десятилетнего австрийца Маттиаса Брандштеттера, написавшего письмо Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку.Как ранее сообщили в посольстве России в Австрии, мальчик попросил Путина не терять веру в Европу. Маттиас отметил, что европейские страны — близкие соседи Москвы, экономически связанные с ней. По его мнению, они должны взаимодействовать гораздо крепче. Ребенок добавил, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык."Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России, и нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя — всегда есть две стороны медали", — подчеркнула Сюзанна Брандштеттер.Сюзанна — словачка, а ее супруг — австриец, поэтому пара испытывает симпатию к России, добавила она. Они с сыном смотрят много документальных фильмов, а Маттиас хорошо знает словацкую культуру, а также то, что в России так же гостеприимно и это огромная страна. Семья хочет как-нибудь отправиться туда в отпуск."Маттиаса интересовало, почему происходит так, а не иначе, мы ему объясняли, как это объясняют ребенку. Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошел ко мне и сказал: "Мама, я должен написать письмо Путину", — сказала собеседница агентства.Родители предупредили мальчика, что у российского президента есть другие заботы, но не стали отговаривать сына.Сюзанна заметила, что весь текст Маттиас написал сам. Они с мужем даже особо не проверяли грамматику, только напечатали текст на компьютере выбранным им шрифтом.В российском посольстве в Вене сообщили, что по просьбе Маттиаса направили ему фото Путина с личным автографом. Кроме того, мальчик получил несколько книг о России и Москве, которые помогут ему расширить свои знания и совершенствовать русский язык. По словам Сюзанны, сегодня они получили письмо, а также книги — через сопредседателя российско-австрийского форума "Сочинский диалог" Кристофа Ляйтля. Маттиас "открыл письмо сам и был поражен", отметила она.В Кремле пока не успели ознакомиться с письмом Маттиаса.

https://ria.ru/20210721/podarki-1742214609.html

https://ria.ru/20201217/putin-prochel-pismo-zhitelya-ryazani-gde-dengi-1589694754.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, москва, европа, в мире