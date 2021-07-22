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https://ria.ru/20210722/putin-1742379328.html
Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину
Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину - РИА Новости, 22.07.2021
Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину
Мать десятилетнего австрийца Маттиаса Брандштеттера, написавшего письмо Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что идея с посланием полностью принадлежит... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T14:25
2021-07-22T15:25
россия
владимир путин
москва
европа
в мире
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ВЕНА, 22 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Мать десятилетнего австрийца Маттиаса Брандштеттера, написавшего письмо Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку.Как ранее сообщили в посольстве России в Австрии, мальчик попросил Путина не терять веру в Европу. Маттиас отметил, что европейские страны — близкие соседи Москвы, экономически связанные с ней. По его мнению, они должны взаимодействовать гораздо крепче. Ребенок добавил, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык."Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России, и нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя — всегда есть две стороны медали", — подчеркнула Сюзанна Брандштеттер.Сюзанна — словачка, а ее супруг — австриец, поэтому пара испытывает симпатию к России, добавила она. Они с сыном смотрят много документальных фильмов, а Маттиас хорошо знает словацкую культуру, а также то, что в России так же гостеприимно и это огромная страна. Семья хочет как-нибудь отправиться туда в отпуск."Маттиаса интересовало, почему происходит так, а не иначе, мы ему объясняли, как это объясняют ребенку. Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошел ко мне и сказал: "Мама, я должен написать письмо Путину", — сказала собеседница агентства.Родители предупредили мальчика, что у российского президента есть другие заботы, но не стали отговаривать сына.Сюзанна заметила, что весь текст Маттиас написал сам. Они с мужем даже особо не проверяли грамматику, только напечатали текст на компьютере выбранным им шрифтом.В российском посольстве в Вене сообщили, что по просьбе Маттиаса направили ему фото Путина с личным автографом. Кроме того, мальчик получил несколько книг о России и Москве, которые помогут ему расширить свои знания и совершенствовать русский язык. По словам Сюзанны, сегодня они получили письмо, а также книги — через сопредседателя российско-австрийского форума "Сочинский диалог" Кристофа Ляйтля. Маттиас "открыл письмо сам и был поражен", отметила она.В Кремле пока не успели ознакомиться с письмом Маттиаса.
https://ria.ru/20210721/podarki-1742214609.html
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россия, владимир путин, москва, европа, в мире
14:25 22.07.2021 (обновлено: 15:25 22.07.2021)
 
Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину

Мать написавшего Путину десятилетнего австрийца: идея письма полностью принадлежит ребенку

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЕНА, 22 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Мать десятилетнего австрийца Маттиаса Брандштеттера, написавшего письмо Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку.
Как ранее сообщили в посольстве России в Австрии, мальчик попросил Путина не терять веру в Европу. Маттиас отметил, что европейские страны — близкие соседи Москвы, экономически связанные с ней. По его мнению, они должны взаимодействовать гораздо крепче. Ребенок добавил, что очень интересуется Россией и начал учить русский язык.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Мальчик, попросивший Путина не терять веру в Европу, получил ответ
"Мы действительно много говорим о политике дома, в том числе о России, и нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя — всегда есть две стороны медали", — подчеркнула Сюзанна Брандштеттер.
Сюзанна — словачка, а ее супруг — австриец, поэтому пара испытывает симпатию к России, добавила она. Они с сыном смотрят много документальных фильмов, а Маттиас хорошо знает словацкую культуру, а также то, что в России так же гостеприимно и это огромная страна. Семья хочет как-нибудь отправиться туда в отпуск.
"Маттиаса интересовало, почему происходит так, а не иначе, мы ему объясняли, как это объясняют ребенку. Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошел ко мне и сказал: "Мама, я должен написать письмо Путину", — сказала собеседница агентства.
Родители предупредили мальчика, что у российского президента есть другие заботы, но не стали отговаривать сына.
Сюзанна заметила, что весь текст Маттиас написал сам. Они с мужем даже особо не проверяли грамматику, только напечатали текст на компьютере выбранным им шрифтом.

"Нам никто не верит, думают, что мы его заставили, но нет, это правда все пришло ему в голову. Мы и подумать не могли, что нам ответят. Просто сказали сыну: "Давай ты попробуешь, и посмотрим", — поделилась Сюзанна.

В российском посольстве в Вене сообщили, что по просьбе Маттиаса направили ему фото Путина с личным автографом. Кроме того, мальчик получил несколько книг о России и Москве, которые помогут ему расширить свои знания и совершенствовать русский язык.
По словам Сюзанны, сегодня они получили письмо, а также книги — через сопредседателя российско-австрийского форума "Сочинский диалог" Кристофа Ляйтля. Маттиас "открыл письмо сам и был поражен", отметила она.
В Кремле пока не успели ознакомиться с письмом Маттиаса.
Путин прочел письмо жителя Рязани: Где деньги? - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 14:22
Путин прочел письмо жителя Рязани: "Где деньги?"Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.
 
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