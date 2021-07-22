Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/putin-1742363886.html
Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам
Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам - РИА Новости, 22.07.2021
Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам
Президент РФ Владимир Путин выступает за унификацию подходов к вакцинам от COVID-19 в глобальном масштабе, сейчас в этой сфере "все действуют по своим... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:19
2021-07-22T13:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742264196_0:0:2197:1237_1920x0_80_0_0_0d8a0c8110c35a895154e68ef769e292.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступает за унификацию подходов к вакцинам от COVID-19 в глобальном масштабе, сейчас в этой сфере "все действуют по своим собственным трекам", что не повышает эффективность борьбы с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На совещании с членами правительства в среду Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на свою и чужую. Он выразил надежду на то, что эту работу получится организовать совместно, поскольку "отдельно бороться - это бессмысленно"."Президент в целом является сторонником унификации подходов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли президент необходимым - наряду с регистрацией российских вакцин от COVID-19 за рубежом - также зарегистрировать иностранные вакцины в России."Потому что сейчас, как он (президент) сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам. Это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому, да, мы сторонники диалога и мы сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742240324.html
https://ria.ru/20210715/sputnik-1741406045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742264196_0:0:1853:1389_1920x0_80_0_0_10d98683cea14c0b71cee90d58cae810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, политика, общество
13:19 22.07.2021 (обновлено: 13:43 22.07.2021)
 
Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: в сфере регистрации вакцин все действуют по своим трекам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступает за унификацию подходов к вакцинам от COVID-19 в глобальном масштабе, сейчас в этой сфере "все действуют по своим собственным трекам", что не повышает эффективность борьбы с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На совещании с членами правительства в среду Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на свою и чужую. Он выразил надежду на то, что эту работу получится организовать совместно, поскольку "отдельно бороться - это бессмысленно".
Путин о возможности работать против пандемии с зарубежными коллегами - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:51Распространение коронавируса
Путин прокомментировал задержку с регистрацией российских COVID-вакцин
"Президент в целом является сторонником унификации подходов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли президент необходимым - наряду с регистрацией российских вакцин от COVID-19 за рубежом - также зарегистрировать иностранные вакцины в России.
"Потому что сейчас, как он (президент) сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам. Это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому, да, мы сторонники диалога и мы сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе", - добавил представитель Кремля.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 16:20Распространение коронавируса
Процесс оценки "Спутник V" в Евросоюзе продолжается, заявили в EMA
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов Европейской России
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния