https://ria.ru/20210722/putin-1742363886.html

Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам

Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам - РИА Новости, 22.07.2021

Песков назвал Путина сторонником унификации подходов к вакцинам

Президент РФ Владимир Путин выступает за унификацию подходов к вакцинам от COVID-19 в глобальном масштабе, сейчас в этой сфере "все действуют по своим... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:19

2021-07-22T13:19

2021-07-22T13:43

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступает за унификацию подходов к вакцинам от COVID-19 в глобальном масштабе, сейчас в этой сфере "все действуют по своим собственным трекам", что не повышает эффективность борьбы с пандемией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На совещании с членами правительства в среду Путин заявил, что не понимает иностранных коллег, которые тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса, делят пандемию на свою и чужую. Он выразил надежду на то, что эту работу получится организовать совместно, поскольку "отдельно бороться - это бессмысленно"."Президент в целом является сторонником унификации подходов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли президент необходимым - наряду с регистрацией российских вакцин от COVID-19 за рубежом - также зарегистрировать иностранные вакцины в России."Потому что сейчас, как он (президент) сказал вчера, все действуют по своим собственным трекам. Это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому, да, мы сторонники диалога и мы сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742240324.html

https://ria.ru/20210715/sputnik-1741406045.html

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