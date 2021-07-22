https://ria.ru/20210722/puteshestviya-1742398113.html

Эксперты рассказали, как россияне готовятся к летнему отпуску

Эксперты рассказали, как россияне готовятся к летнему отпуску - РИА Новости, 22.07.2021

Эксперты рассказали, как россияне готовятся к летнему отпуску

Эксперты рассказали, как туристы проводят летний отпуск и какие покупки для комфортного отдыха делают, сообщают Aviasales и AliExpress. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:11

2021-07-22T19:11

2021-07-22T19:11

туризм

отдых в россии 2021 летом

россия

туризм

новости - туризм

краснодар

симферополь

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анапа

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как туристы проводят летний отпуск и какие покупки для комфортного отдыха делают, сообщают Aviasales и AliExpress.Компании составили портрет российского путешественника, изучив тенденции спроса в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что в этом году продолжительность каникул в другом городе или стране займет у путешественников в среднем 11 дней. Наибольшей популярностью пользуется Сочи. На это направление приходится 15 процентов всех забронированных авиабилетов. Каждый восьмой (13 процентов) российский путешественник летит в Симферополь, еще девять процентов — в Санкт-Петербург, по шесть процентов — в Анапу, Краснодар и Калининград, три процента пользователей выбрали Геленджик.Туристы покупают авиабилеты по России в среднем за 49 дней до путешествия. С ребенком летит каждый пятый пассажир. На дорогу пользователи тратят в среднем 16 тысяч рублей.Сотрудники интернет-магазина выяснили, что чаще всего для летнего отдыха клиенты покупают внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь. Больше всего денег на такой комплект для отпуска тратят в Самаре (9,6 тысячи рублей), меньше всего — в Москве (5,9 тысячи рублей).

https://ria.ru/20210722/pereslavl-zalesskiy-1742259079.html

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

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симферополь

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анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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