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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210722/puteshestviya-1742398113.html
Эксперты рассказали, как россияне готовятся к летнему отпуску
Эксперты рассказали, как россияне готовятся к летнему отпуску - РИА Новости, 22.07.2021
Эксперты рассказали, как россияне готовятся к летнему отпуску
Эксперты рассказали, как туристы проводят летний отпуск и какие покупки для комфортного отдыха делают, сообщают Aviasales и AliExpress. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T19:11
2021-07-22T19:11
туризм
отдых в россии 2021 летом
россия
туризм
новости - туризм
краснодар
симферополь
сочи
анапа
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как туристы проводят летний отпуск и какие покупки для комфортного отдыха делают, сообщают Aviasales и AliExpress.Компании составили портрет российского путешественника, изучив тенденции спроса в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что в этом году продолжительность каникул в другом городе или стране займет у путешественников в среднем 11 дней. Наибольшей популярностью пользуется Сочи. На это направление приходится 15 процентов всех забронированных авиабилетов. Каждый восьмой (13 процентов) российский путешественник летит в Симферополь, еще девять процентов — в Санкт-Петербург, по шесть процентов — в Анапу, Краснодар и Калининград, три процента пользователей выбрали Геленджик.Туристы покупают авиабилеты по России в среднем за 49 дней до путешествия. С ребенком летит каждый пятый пассажир. На дорогу пользователи тратят в среднем 16 тысяч рублей.Сотрудники интернет-магазина выяснили, что чаще всего для летнего отдыха клиенты покупают внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь. Больше всего денег на такой комплект для отпуска тратят в Самаре (9,6 тысячи рублей), меньше всего — в Москве (5,9 тысячи рублей).
https://ria.ru/20210722/pereslavl-zalesskiy-1742259079.html
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отдых в россии 2021 летом, россия, туризм, новости - туризм, краснодар, симферополь, сочи, анапа, санкт-петербург
19:11 22.07.2021
 

Эксперты рассказали, как россияне готовятся к летнему отпуску

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как туристы проводят летний отпуск и какие покупки для комфортного отдыха делают, сообщают Aviasales и AliExpress.
Компании составили портрет российского путешественника, изучив тенденции спроса в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.
Аналитики онлайн-сервиса выяснили, что в этом году продолжительность каникул в другом городе или стране займет у путешественников в среднем 11 дней. Наибольшей популярностью пользуется Сочи. На это направление приходится 15 процентов всех забронированных авиабилетов. Каждый восьмой (13 процентов) российский путешественник летит в Симферополь, еще девять процентов — в Санкт-Петербург, по шесть процентов — в Анапу, Краснодар и Калининград, три процента пользователей выбрали Геленджик.

Туристы покупают авиабилеты по России в среднем за 49 дней до путешествия. С ребенком летит каждый пятый пассажир. На дорогу пользователи тратят в среднем 16 тысяч рублей.
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Сотрудники интернет-магазина выяснили, что чаще всего для летнего отдыха клиенты покупают внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь. Больше всего денег на такой комплект для отпуска тратят в Самаре (9,6 тысячи рублей), меньше всего — в Москве (5,9 тысячи рублей).
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