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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html
Протасевич рассказал, как организовывали протесты в Белоруссии
Протасевич рассказал, как организовывали протесты в Белоруссии - РИА Новости, 22.07.2021
Протасевич рассказал, как организовывали протесты в Белоруссии
Организаторами и координаторами протестов в Белоруссии были Telegram-каналы, заявил основатель признанного в стране экстремистским ресурса Nexta Роман... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:15
2021-07-22T13:59
ryanair
telegram (приложение)
александр лукашенко
вильнюс
афины
протесты в белоруссии
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
белоруссия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Организаторами и координаторами протестов в Белоруссии были Telegram-каналы, заявил основатель признанного в стране экстремистским ресурса Nexta Роман Протасевич.По его словам, в республике приближались президентские выборы, а единой оппозиции не было. Именно ее формированием и занимались каналы в мессенджере.По его словам, протесты после результатов выборов также организовали Telegram-каналы: акции были направлены против правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко."Именно Telegram-каналы и были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы", — пояснил Протасевич.Он добавил, что белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым убивая саму себя.Как пишет Vakaro žinios, на интервью вместе с основателем Nexta пришли двое мужчин в штатском и бывший сотрудник посольства, предполагалось, что его будут сопровождать сотрудники спецслужб. Издание отмечает, что перед разговором Протасевич волновался: сначала он нервно курил на улице, потом с трудом нашел место в кабинете, где проводилась беседа. Он расслабился после того, как комнату покинули сопровождающие.Также, по данным издания, Протасевич проговорился, что все еще не уверен в своем будущем, несмотря на то что его содержание под стражей заменили на домашний арест. Он, как добавляет Vakaro žinios, по-прежнему находится под наблюдением и не может встречаться с теми, с кем хочет.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов его задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и дает последовательные признательные показания.
https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html
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ryanair, telegram (приложение), александр лукашенко, вильнюс, афины, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, белоруссия, в мире
13:15 22.07.2021 (обновлено: 13:59 22.07.2021)
 
Протасевич рассказал, как организовывали протесты в Белоруссии

Основатель Nexta Протасевич: организация и координация протестов происходила через Telegram

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Организаторами и координаторами протестов в Белоруссии были Telegram-каналы, заявил основатель признанного в стране экстремистским ресурса Nexta Роман Протасевич.
По его словам, в республике приближались президентские выборы, а единой оппозиции не было. Именно ее формированием и занимались каналы в мессенджере.

"Они поддержали все альтернативы и четко высказались против тогдашнего (и нынешнего) лидера страны, поскольку изначально поддерживаемого кандидата от оппозиции не было", — сказал Протасевич Vakaro žinios.

По его словам, протесты после результатов выборов также организовали Telegram-каналы: акции были направлены против правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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"Именно Telegram-каналы и были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы", — пояснил Протасевич.
Он добавил, что белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым убивая саму себя.
Как пишет Vakaro žinios, на интервью вместе с основателем Nexta пришли двое мужчин в штатском и бывший сотрудник посольства, предполагалось, что его будут сопровождать сотрудники спецслужб. Издание отмечает, что перед разговором Протасевич волновался: сначала он нервно курил на улице, потом с трудом нашел место в кабинете, где проводилась беседа. Он расслабился после того, как комнату покинули сопровождающие.
Также, по данным издания, Протасевич проговорился, что все еще не уверен в своем будущем, несмотря на то что его содержание под стражей заменили на домашний арест. Он, как добавляет Vakaro žinios, по-прежнему находится под наблюдением и не может встречаться с теми, с кем хочет.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов его задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и дает последовательные признательные показания.
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Протесты в БелоруссииRyanairTelegram (приложение)Александр ЛукашенкоВильнюсАфиныЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичБелоруссияВ мире
 
 
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