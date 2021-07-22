https://ria.ru/20210722/protasevich-1742363033.html

Протасевич рассказал, как организовывали протесты в Белоруссии

Протасевич рассказал, как организовывали протесты в Белоруссии - РИА Новости, 22.07.2021

Протасевич рассказал, как организовывали протесты в Белоруссии

Организаторами и координаторами протестов в Белоруссии были Telegram-каналы, заявил основатель признанного в стране экстремистским ресурса Nexta Роман... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:15

2021-07-22T13:15

2021-07-22T13:59

ryanair

telegram (приложение)

александр лукашенко

вильнюс

афины

протесты в белоруссии

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роман протасевич

белоруссия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Организаторами и координаторами протестов в Белоруссии были Telegram-каналы, заявил основатель признанного в стране экстремистским ресурса Nexta Роман Протасевич.По его словам, в республике приближались президентские выборы, а единой оппозиции не было. Именно ее формированием и занимались каналы в мессенджере.По его словам, протесты после результатов выборов также организовали Telegram-каналы: акции были направлены против правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко."Именно Telegram-каналы и были тем настоящим лидером, который вывел людей на улицы", — пояснил Протасевич.Он добавил, что белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым убивая саму себя.Как пишет Vakaro žinios, на интервью вместе с основателем Nexta пришли двое мужчин в штатском и бывший сотрудник посольства, предполагалось, что его будут сопровождать сотрудники спецслужб. Издание отмечает, что перед разговором Протасевич волновался: сначала он нервно курил на улице, потом с трудом нашел место в кабинете, где проводилась беседа. Он расслабился после того, как комнату покинули сопровождающие.Также, по данным издания, Протасевич проговорился, что все еще не уверен в своем будущем, несмотря на то что его содержание под стражей заменили на домашний арест. Он, как добавляет Vakaro žinios, по-прежнему находится под наблюдением и не может встречаться с теми, с кем хочет.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим рейсом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевич. При проверке документов его задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием и дает последовательные признательные показания.

https://ria.ru/20210707/protasevich-1740338487.html

https://ria.ru/20210721/lukashenko-1742275218.html

https://ria.ru/20210721/samolet-1742225507.html

вильнюс

афины

белоруссия

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