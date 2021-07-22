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Россиянам объяснили, когда пора продавать личное авто
Россиянам объяснили, когда пора продавать личное авто - РИА Новости, 22.07.2021
Россиянам объяснили, когда пора продавать личное авто
Срок давности, после которого от машины пора избавляться, не установлен — вместо этого есть здравый смысл, соотношение изменившихся потребностей и возможностей... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T03:15
2021-07-22T03:15
2021-07-22T03:15
денис мигаль
fresh auto
россия
продажа
авто
общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Срок давности, после которого от машины пора избавляться, не установлен — вместо этого есть здравый смысл, соотношение изменившихся потребностей и возможностей и оценка технического состояния авто, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Например, если вы ежедневно используете машину и задумались о том, что ее пора продавать, но денег на покупку новой нет — решение о продаже лучше отложить. А вот если машина начала "барахлить", пришло время задуматься.В пользу того, что проблема с ремонтом может оказаться серьезной, говорит и возраст машины — десятилетний экземпляр с большей вероятностью потребует серьезных вложений, нежели годовалый.
https://ria.ru/20210721/oshibki-1742120619.html
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денис мигаль, fresh auto, россия, продажа, авто, общество