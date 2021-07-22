https://ria.ru/20210722/prestuplenie-1742359913.html

В Приамурье разрабатывают программу профилактики преступлений

В Приамурье разрабатывают программу профилактики преступлений - РИА Новости, 22.07.2021

В Приамурье разрабатывают программу профилактики преступлений

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что правительство региона разрабатывает госпрограмму по профилактике преступлений, на финансирование которой... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:00

2021-07-22T13:00

2021-07-22T13:01

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что правительство региона разрабатывает госпрограмму по профилактике преступлений, на финансирование которой ежегодно будет закладываться около 500 миллионов рублей.Об этом Орлов заявил на коллегии прокуратуры Амурской области."Ситуация по профилактике и пресечению правонарушений на контроле региона. Для повышения безопасности граждан области по моему поручению правительство региона разрабатывает госпрограмму по профилактике преступлений с финансированием около 500 миллионов рублей ежегодно. Прошу органы прокуратуры изучить проект программы и внести свои корректировки", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Со ссылкой на доклад прокурора Амурской области Александра Бучмана правительство региона сообщает, что в этом году, несмотря на неблагополучную санитарно-эпидемиологическую ситуацию из-за COVID-19, прокуратура продолжает системный надзор. Всего выявлено около 59 тысяч нарушений законов, защищены права 4,5 тысячи жителей области.Как пояснил Бучман, в области установлено более 500 видеокамер, но этого мало."Система видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город" начала работать, на мой взгляд, достаточно эффективно. Мы понимаем, что самоцель — не установка камер, а снижение уровня преступности. Одних камер недостаточно, необходимо выстроить четкую взаимосвязь с органами УВД. В этой части на территории Благовещенска создан автопатруль, это муниципальное предприятие, которое обеспечили пятью автомобилями со специальной техникой. Машины постоянно циркулируют по городу и фиксируют правонарушения", - сказал Орлов.Он добавил, что в конце года эта работа будет проанализирована и число автопотрулей может быть увеличено. Что касается стационарных камер, которые фиксируют нарушения ПДД на дорогах, то программа выполняется поэтапно."Постепенно устанавливаются камеры и на территории общественных пространств, и это касается не только Благовещенска. При строительстве новых объектов обязательной является установка систем видеонаблюдения. Это системная работа, которая будет продолжена", - отметил Орлов.Глава региона также обратил внимание прокуратуры на контроль за реализацией нацпроектов. Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов обозначил актуальные вопросы, требующие приоритетного внимания во втором полугодии 2021 года: развитие образования, повышение качества жизни людей, экологическая безопасность, обеспечение финансовой устойчивости региональных бюджетов.

https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742198301.html

https://ria.ru/20210719/priamure-1741793844.html

https://ria.ru/20210716/grafik-1741473121.html

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россия

амурская область

благовещенск

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россия, василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, общество