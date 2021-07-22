https://ria.ru/20210722/presledovanie-1742336946.html

Россия обвинила Украину в преследовании инакомыслящих

Россия обвинила Украину в преследовании инакомыслящих - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в преследовании инакомыслящих

Россия в жалобе в ЕСПЧ вменяет Украине преследование инакомыслящих, включая политиков и журналистов, говорится в сообщении и материалах генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:09

2021-07-22T11:09

2021-07-22T11:19

россия

василий муравицкий

руслан коцаба

европейский суд

павел шеремет

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в жалобе в ЕСПЧ вменяет Украине преследование инакомыслящих, включая политиков и журналистов, говорится в сообщении и материалах генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Жалоба касается следующих основных групп нарушений: практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан", - говорится в заявлении.Отмечается, что "работа журналистов на Украине остается опасной и в настоящее время, никаких положительных сдвигов в этой сфере не произошло: количество нападений на журналистов не уменьшилось, как свидетельствуют данные регулярных мониторингов международных организаций"."Независимые и эффективные расследования данных преступлений в отношении журналистов не проведены до настоящего времени. Бездействие Украины в этой связи давно вызывает обеспокоенность мирового сообщества, которая выражена в многочисленных докладах международных организаций (например, отчетах УВКПЧ ООН, основанных на результатах работы ММПЧУ, и других)", - заявили в ГП.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Журналист Руслан Коцаба, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе, в конце июня заявил, что радикалы в очередной раз напали на него - на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска они облили его зеленкой, она попала ему в глаза. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/sevpotok-1742215467.html

https://ria.ru/20210722/gitlerovtsy-1742306597.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий муравицкий, руслан коцаба, европейский суд, павел шеремет, украина, в мире