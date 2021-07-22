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Генпрокуратура обвинила Украину в нарушении прав задержанного россиянина
Генпрокуратура обвинила Украину в нарушении прав задержанного россиянина - РИА Новости, 22.07.2021
Генпрокуратура обвинила Украину в нарушении прав задержанного россиянина
В качестве одного из примеров грубых нарушений Украины в жалобе России в ЕСПЧ приводится дело россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
россия
евгений мефедов
европейский суд
генеральная прокуратура рф
одесса
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В качестве одного из примеров грубых нарушений Украины в жалобе России в ЕСПЧ приводится дело россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках 2014 года в Одессе, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."В жалобе приводится пример грубого нарушения прав, гарантированных статьей 2 Конвенции (право на жизнь), статьей 3 Конвенции (запрещение пыток), статьей 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнения), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрещение дискриминации), российского гражданина Мефедова Е.И. в ходе событий в Доме профсоюзов в городе Одессе", - говорится в пояснительной записке.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.Среди задержанных по подозрению в организации беспорядков был россиянин Евгений Мефедов. Он провел под стражей и в суде несколько лет, и вышел из СИЗО Николаева только в августе 2019 года. По обмену удерживаемыми лицами Мефедов попал в Россию.
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россия, евгений мефедов, европейский суд, генеральная прокуратура рф, одесса, украина, в мире
11:33 22.07.2021
 
Генпрокуратура обвинила Украину в нарушении прав задержанного россиянина

Генпрокуратура заявила о нарушении прав россиянина Мефедова, задержанного по одесскому делу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. 2 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В качестве одного из примеров грубых нарушений Украины в жалобе России в ЕСПЧ приводится дело россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках 2014 года в Одессе, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
"В жалобе приводится пример грубого нарушения прав, гарантированных статьей 2 Конвенции (право на жизнь), статьей 3 Конвенции (запрещение пыток), статьей 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнения), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрещение дискриминации), российского гражданина Мефедова Е.И. в ходе событий в Доме профсоюзов в городе Одессе", - говорится в пояснительной записке.
После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".
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Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Среди задержанных по подозрению в организации беспорядков был россиянин Евгений Мефедов. Он провел под стражей и в суде несколько лет, и вышел из СИЗО Николаева только в августе 2019 года. По обмену удерживаемыми лицами Мефедов попал в Россию.
 
РоссияЕвгений МефедовЕвропейский судГенеральная прокуратура РФОдессаУкраинаВ мире
 
 
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