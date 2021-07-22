https://ria.ru/20210722/prava-1742340632.html

Генпрокуратура обвинила Украину в нарушении прав задержанного россиянина

Генпрокуратура обвинила Украину в нарушении прав задержанного россиянина - РИА Новости, 22.07.2021

Генпрокуратура обвинила Украину в нарушении прав задержанного россиянина

В качестве одного из примеров грубых нарушений Украины в жалобе России в ЕСПЧ приводится дело россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:33

2021-07-22T11:33

2021-07-22T11:33

россия

евгений мефедов

европейский суд

генеральная прокуратура рф

одесса

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151979/26/1519792664_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_76e6893f7c3c4f6ccc4afc26629f988b.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В качестве одного из примеров грубых нарушений Украины в жалобе России в ЕСПЧ приводится дело россиянина Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках 2014 года в Одессе, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."В жалобе приводится пример грубого нарушения прав, гарантированных статьей 2 Конвенции (право на жизнь), статьей 3 Конвенции (запрещение пыток), статьей 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнения), взятых отдельно и в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрещение дискриминации), российского гражданина Мефедова Е.И. в ходе событий в Доме профсоюзов в городе Одессе", - говорится в пояснительной записке.После смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.Среди задержанных по подозрению в организации беспорядков был россиянин Евгений Мефедов. Он провел под стражей и в суде несколько лет, и вышел из СИЗО Николаева только в августе 2019 года. По обмену удерживаемыми лицами Мефедов попал в Россию.

https://ria.ru/20210722/bitva-1742267735.html

россия

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений мефедов, европейский суд, генеральная прокуратура рф, одесса, украина, в мире