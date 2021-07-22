https://ria.ru/20210722/prava-1742333742.html

Россия обвинила Украину в нарушении Конвенции СЕ о защите прав человека

Россия обвинила Украину в нарушении Конвенции СЕ о защите прав человека - РИА Новости, 22.07.2021

Россия обвинила Украину в нарушении Конвенции СЕ о защите прав человека

Действия украинских воинских формирований на юго-востоке Украины серьезно нарушают Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:53

2021-07-22T10:53

2021-07-22T10:53

россия

донецкая фильтровальная станция

донбасс

совет европы

генеральная прокуратура рф

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741231530_0:0:2642:1486_1920x0_80_0_0_cf825121f538d90feb0394eb73922f04.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действия украинских воинских формирований на юго-востоке Украины серьезно нарушают Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года"."Административная практика украинских военнослужащих с 2014 года по настоящее время по убийству мирных жителей, в том числе детей, по причинению им вреда здоровью различной степени тяжести, использованию спецслужб для преследования и запугивания граждан, по разрушению жилья мирного населения и критически важной гражданской инфраструктуры посредством умышленных и неизбирательных обстрелов… являются серьезным нарушением Украиной статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни, жилища) и статьи 1 Протокола №1 к Конвенции (право на беспрепятственное пользование своим имуществом)", - говорится в документе.На то, что украинские военные умышленно причиняют жителям Донбасса "особо тяжкие страдания", свидетельствуют регулярные обстрелы "Донецкой фильтровальной станции", обеспечивающей питьевой водой около 350 тысяч человек, отмечается в документе. Режим прекращения огня на постоянной основе нарушается Украиной, обстрелы гражданских и объектов критически важной гражданской инфраструктуры на восточной Украине продолжаются и по сей день, говорится в записке.

https://ria.ru/20210721/narody-1742292730.html

https://ria.ru/20210721/gryzlov-1742273519.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донецкая фильтровальная станция, донбасс, совет европы, генеральная прокуратура рф, украина, в мире