Россия обвинила Украину в нарушении Конвенции СЕ о защите прав человека
Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Действия украинских воинских формирований на юго-востоке Украины серьезно нарушают Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в материалах на сайте Генпрокуратуры РФ.
Россия в четверг подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".
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"Административная практика украинских военнослужащих с 2014 года по настоящее время по убийству мирных жителей, в том числе детей, по причинению им вреда здоровью различной степени тяжести, использованию спецслужб для преследования и запугивания граждан, по разрушению жилья мирного населения и критически важной гражданской инфраструктуры посредством умышленных и неизбирательных обстрелов… являются серьезным нарушением Украиной статьи 2 Конвенции (право на жизнь) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 3 Конвенции (запрещение пыток) в материальном и процессуальном аспектах, статьи 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни, жилища) и статьи 1 Протокола №1 к Конвенции (право на беспрепятственное пользование своим имуществом)", - говорится в документе.
На то, что украинские военные умышленно причиняют жителям Донбасса "особо тяжкие страдания", свидетельствуют регулярные обстрелы "Донецкой фильтровальной станции", обеспечивающей питьевой водой около 350 тысяч человек, отмечается в документе. Режим прекращения огня на постоянной основе нарушается Украиной, обстрелы гражданских и объектов критически важной гражданской инфраструктуры на восточной Украине продолжаются и по сей день, говорится в записке.
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