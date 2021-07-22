22:28 22.07.2021 (обновлено: 22:56 22.07.2021)
Захарова оценила соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2"
Представитель МИД Захарова: "Северный поток — 2" реализуется, несмотря на сопротивление США
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вашингтон в борьбе против "Северного потока 2" проиграл сам себе, "зима недаром злится", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проект ("Северный поток 2" - ред.) состоялся. И вот сейчас мы видим - знаете, есть такое прекрасное стихотворение: "Зима недаром злится, / Прошла ее пора - / Весна во двор стучится / И гонит со двора" (автор Федор Тютчев - ред.). Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live" на YouTube.
Она напомнила, что США потратили большие усилия для дипломатической и пиар-работы против проекта "Северный поток 2", в том числе с прессой и НКО.
"Он выгоден одним, а вторые просто ощущают колоссальную зависть, раздражение от того, что не могут по-честному конкурировать с энергетическим проектом... Я понимаю, что им тяжело это принять. Я понимаю, что, возможно, они чувствуют себя проигравшими, потерпевшими. Но если даже это так, то проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень", - рассказала Захарова.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.