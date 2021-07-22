https://ria.ru/20210722/potok-1742448873.html

Захарова оценила соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2"

Захарова оценила соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Захарова оценила соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2"

Вашингтон в борьбе против "Северного потока 2" проиграл сам себе, "зима недаром злится", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T22:28

2021-07-22T22:28

2021-07-22T22:56

россия

nord stream 2 ag

мария захарова

балтийское море

евросоюз

сша

северный поток — 2

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вашингтон в борьбе против "Северного потока 2" проиграл сам себе, "зима недаром злится", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Проект ("Северный поток 2" - ред.) состоялся. И вот сейчас мы видим - знаете, есть такое прекрасное стихотворение: "Зима недаром злится, / Прошла ее пора - / Весна во двор стучится / И гонит со двора" (автор Федор Тютчев - ред.). Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live" на YouTube.Она напомнила, что США потратили большие усилия для дипломатической и пиар-работы против проекта "Северный поток 2", в том числе с прессой и НКО."Он выгоден одним, а вторые просто ощущают колоссальную зависть, раздражение от того, что не могут по-честному конкурировать с энергетическим проектом... Я понимаю, что им тяжело это принять. Я понимаю, что, возможно, они чувствуют себя проигравшими, потерпевшими. Но если даже это так, то проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень", - рассказала Захарова."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210722/soglashenie-1742449215.html

https://ria.ru/20210722/revansh-1742447256.html

россия

балтийское море

сша

вашингтон (город)

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россия, nord stream 2 ag, мария захарова, балтийское море, евросоюз, сша, северный поток — 2, вашингтон (город), в мире