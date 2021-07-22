"Северный поток — 2" помогает России вооружиться, заявили в Польше
Премьер Польши Моравецкий: Россия будет вооружаться за счет прибыли от "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что Россия якобы будет "вооружаться" благодаря прибыли от эксплуатации газопровода "Северный поток — 2".
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"С самого начала, когда эта идея (строительства "Северного потока — 2" – ред.) возникла, мы пытались убедить наших американских и европейских союзников, что это проект, который помогает вооружиться России", - сказал Моравецкий журналистам.
"Россия – это государство, которое очень сильно вооружается, у него много возможностей в этом плане, поэтому мы с самого начала считали, что это проект неправильным", - добавил он.
При этом он считает, что строительство "Северного потока — 2" угрожает энергетической безопасности Польши, и выразил удовлетворение тем, что Польша несколько лет назад взяла курс на диверсификацию поставок газа, снижая долю российского топлива. "Мы понимаем, что, вероятно, строительство этого газопровода завершится успешно. В то же время мы, поляки, в безопасности благодаря нашим превентивным действиям", - заявил Моравецкий.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.