https://ria.ru/20210722/potok-1742434109.html

"Северный поток — 2" помогает России вооружиться, заявили в Польше

"Северный поток — 2" помогает России вооружиться, заявили в Польше - РИА Новости, 22.07.2021

"Северный поток — 2" помогает России вооружиться, заявили в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что Россия якобы будет "вооружаться" благодаря прибыли от эксплуатации газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T19:44

2021-07-22T19:44

2021-07-22T19:44

россия

матеуш моравецкий

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

польша

германия

сша

украина

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ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что Россия якобы будет "вооружаться" благодаря прибыли от эксплуатации газопровода "Северный поток — 2".Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Россия – это государство, которое очень сильно вооружается, у него много возможностей в этом плане, поэтому мы с самого начала считали, что это проект неправильным", - добавил он.При этом он считает, что строительство "Северного потока — 2" угрожает энергетической безопасности Польши, и выразил удовлетворение тем, что Польша несколько лет назад взяла курс на диверсификацию поставок газа, снижая долю российского топлива. "Мы понимаем, что, вероятно, строительство этого газопровода завершится успешно. В то же время мы, поляки, в безопасности благодаря нашим превентивным действиям", - заявил Моравецкий.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html

россия

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польша

германия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T19:44 true PT1M44S

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