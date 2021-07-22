https://ria.ru/20210722/potok-1742405332.html

В ГД сравнили сделку по "Северному потоку — 2" с феодальным договором

В ГД сравнили сделку по "Северному потоку — 2" с феодальным договором - РИА Новости, 22.07.2021

В ГД сравнили сделку по "Северному потоку — 2" с феодальным договором

Соглашение между Вашингтоном и Берлином по вопросам, касающимся строительства "Северного потока 2", в части, где ФРГ планирует оказывать давление на ЕС для... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T16:57

2021-07-22T16:57

2021-07-22T16:57

россия

северный поток — 2

балтийское море

госдума рф

единая россия

евросоюз

елена панина

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_0:0:5357:3013_1920x0_80_0_0_6ca77e887ef8d98ec2c48a14ee37081f.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение между Вашингтоном и Берлином по вопросам, касающимся строительства "Северного потока 2", в части, где ФРГ планирует оказывать давление на ЕС для обеспечения энергетической безопасности, напоминает документ эпохи феодализма, не имеющий никакого отношения к принципам современного международного права, заявила РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина ("Единая Россия").Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила о том, что в рамках достигнутой договоренности с США Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие.По словам Паниной, нужно рассмотреть ту часть соглашений, согласно которой Германия обязалась применять имеющиеся у нее рычаги воздействия с целью продлить российский транзит газа через Украину после 2024 года.Депутат считает, что и в Вашингтоне, и в Берлине отдают себе отчет, что существует только один способ выполнения данных обязательств."Каким образом Берлин будет выполнять эти обязательства? С экономической точки зрения, возможен только один вариант – это постоянное наращивание объемов закупок российского газа, поступающего в Германию. Никаких иных "рычагов воздействия" на РФ у Германии в этом вопросе нет", - продолжила Панина.Совершенное иное впечатление оставила у парламентария другая часть соглашения."Позитивный аспект соглашений неоспорим, и он заключается в том, что США, по-видимому, не будут препятствовать завершению проекта "Северный поток-2", - отметила Панина.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html

https://ria.ru/20210722/gaz-1742399262.html

https://ria.ru/20210722/sdelka-1742364549.html

россия

балтийское море

германия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T16:57 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, госдума рф, единая россия, евросоюз, елена панина, германия, сша, украина