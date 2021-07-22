В ГД сравнили сделку по "Северному потоку — 2" с феодальным договором
Депутат Госдумы Панина: сделка по "Северному потоку — 2" напоминает документы эпохи феодализма
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение между Вашингтоном и Берлином по вопросам, касающимся строительства "Северного потока 2", в части, где ФРГ планирует оказывать давление на ЕС для обеспечения энергетической безопасности, напоминает документ эпохи феодализма, не имеющий никакого отношения к принципам современного международного права, заявила РИА Новости член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина ("Единая Россия").
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила о том, что в рамках достигнутой договоренности с США Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие.
По словам Паниной, нужно рассмотреть ту часть соглашений, согласно которой Германия обязалась применять имеющиеся у нее рычаги воздействия с целью продлить российский транзит газа через Украину после 2024 года.
"Соглашение, в рамках которого одна страна дает обязательства другой побуждать третью страну совершать сделку с участием четвертой – это что-то новое в практике международных отношений. Это напоминает дошедшие до нас правовые документы эпохи феодализма, а к основополагающим принципам современного международного права не имеет никакого отношения", - подчеркнула Панина.
Депутат считает, что и в Вашингтоне, и в Берлине отдают себе отчет, что существует только один способ выполнения данных обязательств.
"Каким образом Берлин будет выполнять эти обязательства? С экономической точки зрения, возможен только один вариант – это постоянное наращивание объемов закупок российского газа, поступающего в Германию. Никаких иных "рычагов воздействия" на РФ у Германии в этом вопросе нет", - продолжила Панина.
Совершенное иное впечатление оставила у парламентария другая часть соглашения.
"Позитивный аспект соглашений неоспорим, и он заключается в том, что США, по-видимому, не будут препятствовать завершению проекта "Северный поток-2", - отметила Панина.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.