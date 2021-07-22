https://ria.ru/20210722/potok-1742377595.html

В США высказались о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"

В США высказались о сделке с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

В США высказались о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"

Читатели The Washington Post оценили соглашение, которое Берлин и Вашингтон заключили по "Северному потоку — 2". Некоторые посчитали, что США не стоит... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T14:20

2021-07-22T14:20

2021-07-22T16:21

россия

северный поток — 2

microsoft corporation

евросоюз

всемирный банк

ангела меркель

джо байден

дмитрий песков

германия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели The Washington Post оценили соглашение, которое Берлин и Вашингтон заключили по "Северному потоку — 2". Некоторые посчитали, что США не стоит вмешиваться в договоренности между Россией и ФРГ."Дело в том, что Германии нужна дешевая энергия, если она хочет оставаться конкурентоспособной в мире. Труба с природным газом из России — самый дешевый источник. К тому же газ — важное сырье для химической промышленности", — подчеркнул пользователь с ником Theogone."Это все лишь бы спасти лицо, потому что Сьюзен Райс, как и Трамп до нее, заставить Меркель остановить трубопровод так и не смогла. Меркель знает, что 177 миллионов долларов исчезнут в черной дыре, Украина — самая коррумпированная страна в Европе. Кроме того, Всемирный банк умалчивает о трех миллиардах долларов, которые Украина должна России. ЕС решил позаботиться о своих интересах и нашел пути в обход санкций Трампа. А "Мерседес" строит в России автомобильный завод, потому что Меркель понимает: если русские лишатся немецких машин, они переключатся на японские", — выразил мнение Sigmamale."А я думал, это Трамп мягок с Россией. По крайней мере, они с Обамой выступали против трубопровода. Кроме того, Байден палец о палец не ударил ради кубинских демонстрантов и их родственников в США и ничего не сделал насчет китайского взлома Microsoft. И это после того, как высшие чины разведки и даже Мюллер предупредили нас, что Китай и Россия — наши главные враги", — напомнил Hoot4Tacos."США пора перестать делать вид, что они управляют миром. Энергетические соглашения России и Германии — не наше дело", — подытожили читатели.Накануне Германия и США опубликовали совместное заявление о проекте "Северный поток — 2". В частности, Вашингтон и Берлин отметили, что для его реализации необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Помимо этого, немецкие власти обязуются добиваться введения санкций против Москвы, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в документе есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако отдельные положения вызывают вопросы, в частности обвинения во "вредоносных действиях".Против постройки "Северного потока — 2" активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим.Вашингтон в связи с этим четырежды вводил санкции, но прокладка вышла на финальную стадию и должна завершиться к концу лета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия

германия

сша

литва

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-22T14:20 true PT1M44S

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россия, северный поток — 2, microsoft corporation, евросоюз, всемирный банк, ангела меркель, джо байден, дмитрий песков, германия, сша, литва