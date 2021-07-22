14:20 22.07.2021 (обновлено: 16:21 22.07.2021)
В США высказались о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"
Читатели The Washington Post прокомментировали сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели The Washington Post оценили соглашение, которое Берлин и Вашингтон заключили по "Северному потоку — 2". Некоторые посчитали, что США не стоит вмешиваться в договоренности между Россией и ФРГ.
"Дело в том, что Германии нужна дешевая энергия, если она хочет оставаться конкурентоспособной в мире. Труба с природным газом из России — самый дешевый источник. К тому же газ — важное сырье для химической промышленности", — подчеркнул пользователь с ником Theogone.
"Это все лишь бы спасти лицо, потому что Сьюзен Райс, как и Трамп до нее, заставить Меркель остановить трубопровод так и не смогла. Меркель знает, что 177 миллионов долларов исчезнут в черной дыре, Украина — самая коррумпированная страна в Европе. Кроме того, Всемирный банк умалчивает о трех миллиардах долларов, которые Украина должна России. ЕС решил позаботиться о своих интересах и нашел пути в обход санкций Трампа. А "Мерседес" строит в России автомобильный завод, потому что Меркель понимает: если русские лишатся немецких машин, они переключатся на японские", — выразил мнение Sigmamale.
"А я думал, это Трамп мягок с Россией. По крайней мере, они с Обамой выступали против трубопровода. Кроме того, Байден палец о палец не ударил ради кубинских демонстрантов и их родственников в США и ничего не сделал насчет китайского взлома Microsoft. И это после того, как высшие чины разведки и даже Мюллер предупредили нас, что Китай и Россия — наши главные враги", — напомнил Hoot4Tacos.
"США пора перестать делать вид, что они управляют миром. Энергетические соглашения России и Германии — не наше дело", — подытожили читатели.
Накануне Германия и США опубликовали совместное заявление о проекте "Северный поток — 2". В частности, Вашингтон и Берлин отметили, что для его реализации необходимо обеспечить продолжение поставок газа из России через Украину после 2024 года. Помимо этого, немецкие власти обязуются добиваться введения санкций против Москвы, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в документе есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако отдельные положения вызывают вопросы, в частности обвинения во "вредоносных действиях".
Вашингтон в связи с этим четырежды вводил санкции, но прокладка вышла на финальную стадию и должна завершиться к концу лета.
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