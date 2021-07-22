13:35 22.07.2021 (обновлено: 13:56 22.07.2021)
Меркель: сделка по "Северному потоку — 2" отвечает интересам Украины
Канцлер Германии Меркель: сделка с США по "Северному потоку — 2" не является "подарком Путину"
© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Сделка США и ФРГ по "Северному потоку — 2" в интересах Украины, заявила на ежегодной большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, в которой она принимает участие в этом году в 16-й раз.
"Это соглашение, с моей точки зрения, хорошо и для Украины", - сказала Меркель, комментируя договоренности с Вашингтоном.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с оценкой сделки США и Германии по "Северному потоку 2" как "подарка" президенту РФ Владимиру Путину.
"Нет, совершенно нет. Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на соответствующее замечание журналистки и вопрос, значит ли эта сделка, что Россия для Германии важнее Украины и Восточной Европы.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.