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https://ria.ru/20210722/potok-1742368128.html
Меркель: сделка по "Северному потоку — 2" отвечает интересам Украины
Меркель: сделка по "Северному потоку — 2" отвечает интересам Украины - РИА Новости, 22.07.2021
Меркель: сделка по "Северному потоку — 2" отвечает интересам Украины
Сделка США и ФРГ по "Северному потоку — 2" в интересах Украины, заявила на ежегодной большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, в которой она... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:35
2021-07-22T13:56
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
сша
в мире
украина
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Сделка США и ФРГ по "Северному потоку — 2" в интересах Украины, заявила на ежегодной большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, в которой она принимает участие в этом году в 16-й раз."Это соглашение, с моей точки зрения, хорошо и для Украины", - сказала Меркель, комментируя договоренности с Вашингтоном.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с оценкой сделки США и Германии по "Северному потоку 2" как "подарка" президенту РФ Владимиру Путину."Нет, совершенно нет. Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на соответствующее замечание журналистки и вопрос, значит ли эта сделка, что Россия для Германии важнее Украины и Восточной Европы.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html
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балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, сша, в мире, украина
13:35 22.07.2021 (обновлено: 13:56 22.07.2021)
 
Меркель: сделка по "Северному потоку — 2" отвечает интересам Украины

Канцлер Германии Меркель: сделка с США по "Северному потоку — 2" не является "подарком Путину"

© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke/Pool
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Сделка США и ФРГ по "Северному потоку — 2" в интересах Украины, заявила на ежегодной большой летней пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, в которой она принимает участие в этом году в 16-й раз.
"Это соглашение, с моей точки зрения, хорошо и для Украины", - сказала Меркель, комментируя договоренности с Вашингтоном.
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Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку — 2" шагом вперед
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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"Нафтогаз" попросил принять Украину в НАТО из-за "Северного потока — 2"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласилась с оценкой сделки США и Германии по "Северному потоку 2" как "подарка" президенту РФ Владимиру Путину.
"Нет, совершенно нет. Речь идет о том, чтобы найти путь к компромиссу по проекту, который в своей политической оценке по-разному оценивается разными странами", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на соответствующее замечание журналистки и вопрос, значит ли эта сделка, что Россия для Германии важнее Украины и Восточной Европы.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинСШАВ миреУкраина
 
 
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