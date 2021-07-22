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https://ria.ru/20210722/potok-1742359183.html
Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку — 2" шагом вперед
Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку — 2" шагом вперед - РИА Новости, 22.07.2021
Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку — 2" шагом вперед
Соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2" не устраняет всех расхождений в позициях двух стран по проекту, но это продвижение вперед, заявила канцлер... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T12:57
2021-07-22T13:30
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
ангела меркель
европа
украина
в мире
германия
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2" не устраняет всех расхождений в позициях двух стран по проекту, но это продвижение вперед, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая скорее всего станет для нее последней в должности канцлера ФРГ.По ее словам, соглашение было достигнуто лишь между правительствами, парламенты двух стран необязательно единогласно его поддержат. "У нас есть большой список задач, например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения. Хороший шаг, который потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. С другой стороны, не все расхождения преодолены", - добавила Меркель.Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что ФРГ и Евросоюзу не придется вводить санкции против России по "Северному потоку — 2", возможность которых предусматривает сделка Берлина и Вашингтона по этому проекту."У нас есть строительство, предстоит процесс согласования для "Северного потока — 2", согласование эксплуатации, далее будет (согласование в соответствии) с пакетом (регулирования) внутреннего рынка энергетики, в котором есть требования к оператору. У нас также будет возможность, которой я не хочу пользоваться…, вводить санкции. Мы не будем безоружны. Российская сторона постоянно говорила, что не будет использовать энергию", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая, скорее всего, станет для нее последней в должности канцлера ФРГ.Она подчеркнула, что Германия "не безоружна со своей стороны, когда мы смотрим на политические условия, в которых стартует этот проект"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, европа, украина, в мире, германия, сша
12:57 22.07.2021 (обновлено: 13:30 22.07.2021)
 
Меркель назвала сделку с США по "Северному потоку — 2" шагом вперед

Канцлер Германии Меркель: соглашение с США по "Северному потоку — 2" не устраняет всех расхождений

© REUTERS / Hannibal Hanschke/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke/Pool
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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2" не устраняет всех расхождений в позициях двух стран по проекту, но это продвижение вперед, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я думаю, что соглашение с американским правительством не устраняет расхождения, оно не преодолевает всех расхождений, они остаются. Я видела это вчера по реакциям", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая скорее всего станет для нее последней в должности канцлера ФРГ.
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По ее словам, соглашение было достигнуто лишь между правительствами, парламенты двух стран необязательно единогласно его поддержат. "У нас есть большой список задач, например, продление транзитного контракта, поддержка трансформации энергоснабжения на Украине, подключение Украины через реверсные поставки к европейской системе энергоснабжения. Хороший шаг, который потребовал готовности к компромиссу с обеих сторон. С другой стороны, не все расхождения преодолены", - добавила Меркель.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что ФРГ и Евросоюзу не придется вводить санкции против России по "Северному потоку — 2", возможность которых предусматривает сделка Берлина и Вашингтона по этому проекту.
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"У нас есть строительство, предстоит процесс согласования для "Северного потока — 2", согласование эксплуатации, далее будет (согласование в соответствии) с пакетом (регулирования) внутреннего рынка энергетики, в котором есть требования к оператору. У нас также будет возможность, которой я не хочу пользоваться…, вводить санкции. Мы не будем безоружны. Российская сторона постоянно говорила, что не будет использовать энергию", - заявила Меркель на ежегодной большой пресс-конференции, которая, скорее всего, станет для нее последней в должности канцлера ФРГ.
Она подчеркнула, что Германия "не безоружна со своей стороны, когда мы смотрим на политические условия, в которых стартует этот проект".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
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ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАнгела МеркельЕвропаУкраинаВ миреГерманияСША
 
 
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