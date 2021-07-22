В Польше назвали заявление по "Северному потоку — 2" победой России
Пресс-секретарь президента Польши Спихальский: заявление по "Северному потоку — 2" — победа России
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский назвал победой России договоренность США и Германии по газопроводу "Северный поток 2".
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Сегодня мы имеем практически победу России, если речь идет о строительстве этого газопровода. Россия получит благодаря этой инфраструктуре значительное влияние на европейский рынок газа и, прежде всего, будет на нем зарабатывать", - сказал Спихальский в эфире Польского радио.
При этом он отметил, что Польша "поддерживает свое мнение о том, что "Северный поток 2" является нарушением Германией европейской солидарности с точки зрения общей энергетической политики".