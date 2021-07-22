https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html

Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2"

Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2"

Шансы Киева остановить запуск "Северного потока 2" нулевые, однако Германия сможет экономически влиять на проект в случае, если Россия попытается использовать... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:34

2021-07-22T10:34

2021-07-22T10:34

россия

allseas

северный поток — 2

александр охрименко

балтийское море

евросоюз

варшава

в мире

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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Шансы Киева остановить запуск "Северного потока 2" нулевые, однако Германия сможет экономически влиять на проект в случае, если Россия попытается использовать его в качестве оружия, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Шансы остановить "Северный поток 2" нулевые, он будет построен и запущен однозначно. Это чисто экономический проект, и для экономики Германии это важно. Она является главным покупателем российских товаров в Европе, в том числе газа, поэтому если руководство Германии примет решение ограничить закупку газа, ввести акцизы - это будет влиянием. То есть ФРГ действительно влиять может, вопрос - захочет ли", - сказал Охрименко в комментарии агентству в четверг.По его словам, в результате инициированных консультаций Украина может получить компенсацию от ЕС после запуска "Северного потока 2", также украинская энергетическая система гарантировано станет частью системы ЕС.Комментируя совместное заявление Киева и Варшавы об угрозах, связанных с запуском "Северного потока 2", Охрименко назвал его "спекулятивным". "Сейчас в отношениях двух стран наблюдается формование нового союза "Речи Посполитой". Однако эти заявления носят исключительно политический характер, так как Польша не может серьезно повлиять на ЕС и США. На это даже не обратят внимания", - считает эксперт."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210722/potok-1742327935.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742325992.html

https://ria.ru/20210721/tranzit-1742294291.html

россия

балтийское море

варшава

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