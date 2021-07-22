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https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html
Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2"
Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2"
Шансы Киева остановить запуск "Северного потока 2" нулевые, однако Германия сможет экономически влиять на проект в случае, если Россия попытается использовать... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T10:34
2021-07-22T10:34
россия
allseas
северный поток — 2
александр охрименко
балтийское море
евросоюз
варшава
в мире
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Шансы Киева остановить запуск "Северного потока 2" нулевые, однако Германия сможет экономически влиять на проект в случае, если Россия попытается использовать его в качестве оружия, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Шансы остановить "Северный поток 2" нулевые, он будет построен и запущен однозначно. Это чисто экономический проект, и для экономики Германии это важно. Она является главным покупателем российских товаров в Европе, в том числе газа, поэтому если руководство Германии примет решение ограничить закупку газа, ввести акцизы - это будет влиянием. То есть ФРГ действительно влиять может, вопрос - захочет ли", - сказал Охрименко в комментарии агентству в четверг.По его словам, в результате инициированных консультаций Украина может получить компенсацию от ЕС после запуска "Северного потока 2", также украинская энергетическая система гарантировано станет частью системы ЕС.Комментируя совместное заявление Киева и Варшавы об угрозах, связанных с запуском "Северного потока 2", Охрименко назвал его "спекулятивным". "Сейчас в отношениях двух стран наблюдается формование нового союза "Речи Посполитой". Однако эти заявления носят исключительно политический характер, так как Польша не может серьезно повлиять на ЕС и США. На это даже не обратят внимания", - считает эксперт."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210722/potok-1742327935.html
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россия, allseas, северный поток — 2, александр охрименко, балтийское море, евросоюз, варшава, в мире
10:34 22.07.2021
 
Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2"

Украинский эксперт Охрименко: шансы Киева остановить запуск "Северного потока — 2" нулевые

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Шансы Киева остановить запуск "Северного потока 2" нулевые, однако Германия сможет экономически влиять на проект в случае, если Россия попытается использовать его в качестве оружия, заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:27
В Госдуме оценили договоренность США и Германии по "Северному потоку — 2"
"Шансы остановить "Северный поток 2" нулевые, он будет построен и запущен однозначно. Это чисто экономический проект, и для экономики Германии это важно. Она является главным покупателем российских товаров в Европе, в том числе газа, поэтому если руководство Германии примет решение ограничить закупку газа, ввести акцизы - это будет влиянием. То есть ФРГ действительно влиять может, вопрос - захочет ли", - сказал Охрименко в комментарии агентству в четверг.
По его словам, в результате инициированных консультаций Украина может получить компенсацию от ЕС после запуска "Северного потока 2", также украинская энергетическая система гарантировано станет частью системы ЕС.
Комментируя совместное заявление Киева и Варшавы об угрозах, связанных с запуском "Северного потока 2", Охрименко назвал его "спекулятивным". "Сейчас в отношениях двух стран наблюдается формование нового союза "Речи Посполитой". Однако эти заявления носят исключительно политический характер, так как Польша не может серьезно повлиять на ЕС и США. На это даже не обратят внимания", - считает эксперт.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:10
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 22:48
Слуцкий прокомментировал сделку США и Германии по "Северному потоку — 2"
 
РоссияAllseasСеверный поток — 2Александр ОхрименкоБалтийское мореЕвросоюзВаршаваВ мире
 
 
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