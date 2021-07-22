https://ria.ru/20210722/potok-1742327935.html

В Госдуме оценили договоренность США и Германии по "Северному потоку — 2"

В Госдуме оценили договоренность США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

В Госдуме оценили договоренность США и Германии по "Северному потоку — 2"

Сделка Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2" - компромисс с сохранением давления на РФ через Украину, заявил РИА Новости член международного комитета ГД... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T10:27

2021-07-22T10:27

2021-07-22T10:27

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

госдума рф

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сделка Вашингтона и Берлина по "Северному потоку 2" - компромисс с сохранением давления на РФ через Украину, заявил РИА Новости член международного комитета ГД Сергей Железняк."Соглашение Вашингтона и Берлина относительно "Северного потока 2" - это политический компромисс уходящего канцлера (Ангелы) Меркель и президента (Джо) Байдена, в котором Украина – инструмент для сохранения рычага давления на Россию", - заявил он.По словам политика, США с одной стороны крайне недовольны, но видят неизбежность завершения проекта, с другой – хотят сохранить способ контролировать ситуацию в Европе, особенно если это касается отношений с Россией.Железняк пояснил, что Германии необходимо завершить газовый проект и получить качественный российский газ, это дело принципа и важная точка, которую хочет поставить Меркель перед завершением карьеры канцлера."При этом сделка между США и Германией не имеет никакого отношения ни к европейской энергетической безопасности, ни к интересам украинских граждан, несмотря на особый пункт о сохранении транзита газа через Украину", - добавил политик.В целом, соглашение не наносит удара по российско-европейскому газовому проекту, но ряд условий, может использоваться в качестве рычага давления на нашу страну, каким образом Германия намерена обеспечить продление транзита газа через Украину до 2034 года остается не понятным, подытожил политик."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210722/potok-1742325992.html

https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html

россия

балтийское море

сша

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, госдума рф, сергей железняк, сша, в мире