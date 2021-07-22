Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html
Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке" - РИА Новости, 22.07.2021
Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
Россия не собирается шантажировать Украину "Северным потоком — 2", это не рычаг давления на Киев, речь идет лишь о коммерческой целесообразности, подчеркнули в... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T08:00
2021-07-22T12:00
северный поток — 2
сжиженный природный газ
александр рар
москва
сша
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742235729_0:15:3334:1890_1920x0_80_0_0_cf1338800dfcc2886b142502bdd755d0.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Россия не собирается шантажировать Украину "Северным потоком — 2", это не рычаг давления на Киев, речь идет лишь о коммерческой целесообразности, подчеркнули в Кремле. Пока все ждали детали соглашения США и Германии, украинское руководство надеялось на "благоразумие" Вашингтона, поскольку — уверяли в Киеве — трубопровод угрожает не только Украине, но и всему миру. Действительно ли эпопея со строительством близка к завершению, разбиралось РИА Новости.Размытые соглашения"Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления, так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", — в очередной раз объяснил Дмитрий Песков.Накануне Вашингтон раскрыл некоторые детали соглашения с Германией. За неделю до этого Ангела Меркель посетила Белый дом. Немцы представили разумные предложения, как отметили потом в Госдепартаменте. Прогресс в достижении общей цели — не позволить России использовать энергопотоки в качестве политического оружия — на взгляд американцев, есть. Известно, что Вашингтон консультировался с Польшей и Украиной.Завершению строительства трубопровода, готового на 98 процентов, препятствовать не будут. Тем не менее Германия обязана что-то предпринять, если Россия вздумает злоупотреблять трубопроводом. Раньше она отказывалась от односторонних действий против Москвы. Впрочем, и сейчас, судя по всему, не в восторге от этого.Берлин согласен направить инвестиции в так называемый Зеленый фонд, который поможет Украине перейти на экологичные источники энергии. Речь идет по меньшей мере о миллиарде долларов, и Германия сделает первый взнос — 175 миллионов. Кроме того, направит в Киев спецпредставителя по энергетическим проектам, а вместе с ним еще 70 миллионов. К тому же от Берлина требуют содействия в продлении соглашения о транзите газа между Россией и Украиной как минимум на десять лет (срок истекает в 2024-м). Уже вечером 21 июля состоялся телефонный разговор Меркель с Владимиром Путиным, в качестве отдельной темы затронули соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации проекта, вновь подчеркнув исключительно коммерческий характер. Меркель посвятила в детали недавних обсуждений с Байденом. И Москва, и Берлин "удовлетворены приближающимся завершением строительства" "Потока". Голоса противНа Украине возмущались до последнего. Владимир Зеленский твердил, что судьба СП-2 в руках США, а Евросоюз должен выступить единым фронтом. Он встретился с Меркель 12 июля в немецкой столице и пытался убедить ее закрыть проект. Меркель не согласилась."Воспитанная женщина и (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.) посылает вежливо, чтобы не обидеть", — прокомментировал это депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.В Киеве обвинили Меркель в "сдаче интересов Украины", но это не помогло. Более того, как сообщало издание Politico, Вашингтон попросил Киев угомониться. Публичное несогласие с планами партнеров может навредить американо-украинским отношениям.Недовольство решением Байдена выразили и конгрессмены. Республиканский сенатор от Техаса Тед Круз назвал соглашение "катастрофой для США и союзников и геополитической победой Путина на поколения вперед"."Украину и европейскую энергетику отдают на откуп Путину", — заявил республиканец из палаты представителей Стив Уомак. А по словам другого республиканца, Джима Риша, 11 августа выйдет доклад по закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), тогда Белый дом не отвертится — представит "письменное обоснование того, почему отказ от санкций — в национальных интересах" США.Американские власти, однако, подчеркнули, что оставляют за собой право вводить санкции в рамках PEESA.Бесполезное сопротивлениеУкраинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что Киеву теперь не стоит ждать крупных инвестиций, а повлиять на Россию не удастся. "Сделка будет чисто рамочной: общие фразы об энергетической безопасности, недопущении энергетического шантажа. Украину если там и упомянут, то опосредованно", — указал он в беседе с РИА Новости.Такого же мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар. "Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не подарят Украине просто за противостояние с Россией", — говорит он. Альтернативный вариант — призыв к немецким компаниям вести бизнес на Украине, однако для этого нет условий: нужны изменения в правовой системе, положениях о частной собственности.То же самое касается и американцев. Они не особо "заинтересованы в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС" и в то же время не хотят "оплачивать развитие Украины", полагает Рар."Это скорее вопрос трансатлантических отношений, чем Вашингтона и Москвы, — добавляет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Можно считать это поражением американской политики — или триумфом здравого смысла. Байдену приходилось выбирать между большим и меньшим злом. Понятно, что не хотелось отказываться от давления, но в итоге желание не ссориться с одним из ключевых партнеров перевесило".Это в большей степени победа Германии. "Меркель не пошла на уступки, и фактически от своих планов отказались американцы, а не немцы", — уверен Кортунов.Препятствовать строительству проекта было бесполезно, уточняет доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова. Однако скоро возникнут новые угрозы. "Скорее всего, трубу введут в эксплуатацию, но к 2030-2035 году, когда возобладают возобновляемые источники энергии, проблема будет не в американском давлении, а в изменении энергетического баланса ЕС", — указала она.После долгих перипетий "Северный поток — 2" близок к завершению. Германия долго боролась за этот трубопровод и даже после ухода Меркель от него вряд ли откажется. Что же касается зеленой энергетики — без газа все равно не обойтись. А значит, у очень дорогого и долгожданного проекта все же есть все шансы окупиться.
https://ria.ru/20210704/polsha-1739457945.html
https://ria.ru/20210715/ukraina-1741287218.html
москва
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742235729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d279bdb91892be0a2a03b7b61a93654d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, сжиженный природный газ, александр рар, москва, сша, киев
08:00 22.07.2021 (обновлено: 12:00 22.07.2021)
 

Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"

© REUTERS / Maxim ShemetovТруба газопровода "Северный поток - 2"
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Россия не собирается шантажировать Украину "Северным потоком — 2", это не рычаг давления на Киев, речь идет лишь о коммерческой целесообразности, подчеркнули в Кремле. Пока все ждали детали соглашения США и Германии, украинское руководство надеялось на "благоразумие" Вашингтона, поскольку — уверяли в Киеве — трубопровод угрожает не только Украине, но и всему миру. Действительно ли эпопея со строительством близка к завершению, разбиралось РИА Новости.

Размытые соглашения

"Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления, так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", — в очередной раз объяснил Дмитрий Песков.
Накануне Вашингтон раскрыл некоторые детали соглашения с Германией. За неделю до этого Ангела Меркель посетила Белый дом. Немцы представили разумные предложения, как отметили потом в Госдепартаменте.
Прогресс в достижении общей цели — не позволить России использовать энергопотоки в качестве политического оружия — на взгляд американцев, есть. Известно, что Вашингтон консультировался с Польшей и Украиной.
Завершению строительства трубопровода, готового на 98 процентов, препятствовать не будут. Тем не менее Германия обязана что-то предпринять, если Россия вздумает злоупотреблять трубопроводом. Раньше она отказывалась от односторонних действий против Москвы. Впрочем, и сейчас, судя по всему, не в восторге от этого.
© AFP 2021 / Chip SomodevillaКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции в Белом доме
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AFP 2021 / Chip Somodevilla
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции в Белом доме
Берлин согласен направить инвестиции в так называемый Зеленый фонд, который поможет Украине перейти на экологичные источники энергии. Речь идет по меньшей мере о миллиарде долларов, и Германия сделает первый взнос — 175 миллионов. Кроме того, направит в Киев спецпредставителя по энергетическим проектам, а вместе с ним еще 70 миллионов.
К тому же от Берлина требуют содействия в продлении соглашения о транзите газа между Россией и Украиной как минимум на десять лет (срок истекает в 2024-м). Уже вечером 21 июля состоялся телефонный разговор Меркель с Владимиром Путиным, в качестве отдельной темы затронули соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".
Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации проекта, вновь подчеркнув исключительно коммерческий характер. Меркель посвятила в детали недавних обсуждений с Байденом. И Москва, и Берлин "удовлетворены приближающимся завершением строительства" "Потока".
Вид на электростанцию в Польше - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 08:00
Самые "грязные" в Европе. Зачем Польша достраивает советский проект

Голоса против

На Украине возмущались до последнего. Владимир Зеленский твердил, что судьба СП-2 в руках США, а Евросоюз должен выступить единым фронтом. Он встретился с Меркель 12 июля в немецкой столице и пытался убедить ее закрыть проект. Меркель не согласилась.
"Воспитанная женщина и (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.) посылает вежливо, чтобы не обидеть", — прокомментировал это депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
В Киеве обвинили Меркель в "сдаче интересов Украины", но это не помогло. Более того, как сообщало издание Politico, Вашингтон попросил Киев угомониться. Публичное несогласие с планами партнеров может навредить американо-украинским отношениям.
© Robin BeckКонгрессмен США Стив Уомак во время выступления
Конгрессмен США Стив Уомак во время выступления
© Robin Beck
Конгрессмен США Стив Уомак во время выступления
Недовольство решением Байдена выразили и конгрессмены. Республиканский сенатор от Техаса Тед Круз назвал соглашение "катастрофой для США и союзников и геополитической победой Путина на поколения вперед".
"Украину и европейскую энергетику отдают на откуп Путину", — заявил республиканец из палаты представителей Стив Уомак. А по словам другого республиканца, Джима Риша, 11 августа выйдет доклад по закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), тогда Белый дом не отвертится — представит "письменное обоснование того, почему отказ от санкций — в национальных интересах" США.
Американские власти, однако, подчеркнули, что оставляют за собой право вводить санкции в рамках PEESA.

Бесполезное сопротивление

Украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что Киеву теперь не стоит ждать крупных инвестиций, а повлиять на Россию не удастся. "Сделка будет чисто рамочной: общие фразы об энергетической безопасности, недопущении энергетического шантажа. Украину если там и упомянут, то опосредованно", — указал он в беседе с РИА Новости.
Такого же мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар. "Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не подарят Украине просто за противостояние с Россией", — говорит он. Альтернативный вариант — призыв к немецким компаниям вести бизнес на Украине, однако для этого нет условий: нужны изменения в правовой системе, положениях о частной собственности.
То же самое касается и американцев. Они не особо "заинтересованы в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС" и в то же время не хотят "оплачивать развитие Украины", полагает Рар.
"Это скорее вопрос трансатлантических отношений, чем Вашингтона и Москвы, — добавляет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Можно считать это поражением американской политики — или триумфом здравого смысла. Байдену приходилось выбирать между большим и меньшим злом. Понятно, что не хотелось отказываться от давления, но в итоге желание не ссориться с одним из ключевых партнеров перевесило".
© AFP 2021 / Chip SomodevillaКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции в Белом доме
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AFP 2021 / Chip Somodevilla
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции в Белом доме
Это в большей степени победа Германии. "Меркель не пошла на уступки, и фактически от своих планов отказались американцы, а не немцы", — уверен Кортунов.
Препятствовать строительству проекта было бесполезно, уточняет доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова. Однако скоро возникнут новые угрозы. "Скорее всего, трубу введут в эксплуатацию, но к 2030-2035 году, когда возобладают возобновляемые источники энергии, проблема будет не в американском давлении, а в изменении энергетического баланса ЕС", — указала она.
После долгих перипетий "Северный поток — 2" близок к завершению. Германия долго боролась за этот трубопровод и даже после ухода Меркель от него вряд ли откажется. Что же касается зеленой энергетики — без газа все равно не обойтись. А значит, у очень дорогого и долгожданного проекта все же есть все шансы окупиться.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 08:00
"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
 
Северный поток — 2сжиженный природный газАлександр РарМоскваСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Крыму призвали ЕСПЧ признать водную блокаду попыткой геноцида
07:25Эксперты объяснили, почему лес в Карелии горит, а в Финляндии нет
07:19В Находке пьяный водитель устроил ДТП с шестью пострадавшими
07:15НТИ: искусственный интеллект предупредит студентов о грозящем отчислении
07:12Эксперт выступил за учет цен на жилье в РФ при оценке параметров инфляции
07:09Роспотребнадзор отметил потерю веса перенесшими тяжелую форму COVID-19
06:58В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
06:46В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
06:27В Чите осудили на 17 лет мужчину, застрелившего девочку
06:25Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных
06:20Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами
06:16Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
06:13Роспотребнадзор назвал возможные последствия после острой фазы COVID-19
06:01На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
05:56Пресс-служба премьера Гаити опровергла данные о покушении на его кортеж
05:52Синоптики предупредили об аномальной жаре в Приморье
05:50В Красноярском крае трое подростков спасли ребенка из горевшего дома
05:42В Гаити отменили прощание с убитым президентом из-за массовых беспорядков
05:21Американский сенатор пообещал дамоклов меч для "Северного потока — 2"
05:11Рестораторов попросили включить в меню дешевую воду
Лента новостейМолния