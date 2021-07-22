https://ria.ru/20210722/potok-1742258595.html

Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"

Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке" - РИА Новости, 22.07.2021

Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"

Россия не собирается шантажировать Украину "Северным потоком — 2", это не рычаг давления на Киев, речь идет лишь о коммерческой целесообразности, подчеркнули в... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T08:00

2021-07-22T08:00

2021-07-22T12:00

северный поток — 2

сжиженный природный газ

александр рар

москва

сша

киев

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. Россия не собирается шантажировать Украину "Северным потоком — 2", это не рычаг давления на Киев, речь идет лишь о коммерческой целесообразности, подчеркнули в Кремле. Пока все ждали детали соглашения США и Германии, украинское руководство надеялось на "благоразумие" Вашингтона, поскольку — уверяли в Киеве — трубопровод угрожает не только Украине, но и всему миру. Действительно ли эпопея со строительством близка к завершению, разбиралось РИА Новости.Размытые соглашения"Россия всегда последовательно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления, так не было никогда, так и не будет. Все является предметом коммерческих договоренностей и коммерческой целесообразности", — в очередной раз объяснил Дмитрий Песков.Накануне Вашингтон раскрыл некоторые детали соглашения с Германией. За неделю до этого Ангела Меркель посетила Белый дом. Немцы представили разумные предложения, как отметили потом в Госдепартаменте. Прогресс в достижении общей цели — не позволить России использовать энергопотоки в качестве политического оружия — на взгляд американцев, есть. Известно, что Вашингтон консультировался с Польшей и Украиной.Завершению строительства трубопровода, готового на 98 процентов, препятствовать не будут. Тем не менее Германия обязана что-то предпринять, если Россия вздумает злоупотреблять трубопроводом. Раньше она отказывалась от односторонних действий против Москвы. Впрочем, и сейчас, судя по всему, не в восторге от этого.Берлин согласен направить инвестиции в так называемый Зеленый фонд, который поможет Украине перейти на экологичные источники энергии. Речь идет по меньшей мере о миллиарде долларов, и Германия сделает первый взнос — 175 миллионов. Кроме того, направит в Киев спецпредставителя по энергетическим проектам, а вместе с ним еще 70 миллионов. К тому же от Берлина требуют содействия в продлении соглашения о транзите газа между Россией и Украиной как минимум на десять лет (срок истекает в 2024-м). Уже вечером 21 июля состоялся телефонный разговор Меркель с Владимиром Путиным, в качестве отдельной темы затронули соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации проекта, вновь подчеркнув исключительно коммерческий характер. Меркель посвятила в детали недавних обсуждений с Байденом. И Москва, и Берлин "удовлетворены приближающимся завершением строительства" "Потока". Голоса противНа Украине возмущались до последнего. Владимир Зеленский твердил, что судьба СП-2 в руках США, а Евросоюз должен выступить единым фронтом. Он встретился с Меркель 12 июля в немецкой столице и пытался убедить ее закрыть проект. Меркель не согласилась."Воспитанная женщина и (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.) посылает вежливо, чтобы не обидеть", — прокомментировал это депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.В Киеве обвинили Меркель в "сдаче интересов Украины", но это не помогло. Более того, как сообщало издание Politico, Вашингтон попросил Киев угомониться. Публичное несогласие с планами партнеров может навредить американо-украинским отношениям.Недовольство решением Байдена выразили и конгрессмены. Республиканский сенатор от Техаса Тед Круз назвал соглашение "катастрофой для США и союзников и геополитической победой Путина на поколения вперед"."Украину и европейскую энергетику отдают на откуп Путину", — заявил республиканец из палаты представителей Стив Уомак. А по словам другого республиканца, Джима Риша, 11 августа выйдет доклад по закону о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), тогда Белый дом не отвертится — представит "письменное обоснование того, почему отказ от санкций — в национальных интересах" США.Американские власти, однако, подчеркнули, что оставляют за собой право вводить санкции в рамках PEESA.Бесполезное сопротивлениеУкраинский экономический эксперт Александр Охрименко считает, что Киеву теперь не стоит ждать крупных инвестиций, а повлиять на Россию не удастся. "Сделка будет чисто рамочной: общие фразы об энергетической безопасности, недопущении энергетического шантажа. Украину если там и упомянут, то опосредованно", — указал он в беседе с РИА Новости.Такого же мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар. "Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не подарят Украине просто за противостояние с Россией", — говорит он. Альтернативный вариант — призыв к немецким компаниям вести бизнес на Украине, однако для этого нет условий: нужны изменения в правовой системе, положениях о частной собственности.То же самое касается и американцев. Они не особо "заинтересованы в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС" и в то же время не хотят "оплачивать развитие Украины", полагает Рар."Это скорее вопрос трансатлантических отношений, чем Вашингтона и Москвы, — добавляет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Можно считать это поражением американской политики — или триумфом здравого смысла. Байдену приходилось выбирать между большим и меньшим злом. Понятно, что не хотелось отказываться от давления, но в итоге желание не ссориться с одним из ключевых партнеров перевесило".Это в большей степени победа Германии. "Меркель не пошла на уступки, и фактически от своих планов отказались американцы, а не немцы", — уверен Кортунов.Препятствовать строительству проекта было бесполезно, уточняет доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова. Однако скоро возникнут новые угрозы. "Скорее всего, трубу введут в эксплуатацию, но к 2030-2035 году, когда возобладают возобновляемые источники энергии, проблема будет не в американском давлении, а в изменении энергетического баланса ЕС", — указала она.После долгих перипетий "Северный поток — 2" близок к завершению. Германия долго боролась за этот трубопровод и даже после ухода Меркель от него вряд ли откажется. Что же касается зеленой энергетики — без газа все равно не обойтись. А значит, у очень дорогого и долгожданного проекта все же есть все шансы окупиться.

https://ria.ru/20210704/polsha-1739457945.html

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741287218.html

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сша

киев

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северный поток — 2, сжиженный природный газ, александр рар, москва, сша, киев